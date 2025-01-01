Menu
Tim Burton
Academy Awards, USA 2013
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2006
Best Animated Feature Film
Nominee
Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2008
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Animated Film
Nominee
BAFTA Awards 2005
Best Feature Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2004
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2024
Graffetta d'Oro for Best Film
Winner
Venice Film Festival 2007
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2005
Future Film Festival Digital Award
Winner
Future Film Festival Digital Award
Winner
Moscow International Film Festival 2012
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
