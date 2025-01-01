Menu
Joan Plowright
Awards and nominations of Joan Plowright
Joan Plowright
Awards and nominations of Joan Plowright
Academy Awards, USA 1993
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1993
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1978
Best Supporting Actress
Nominee
BAFTA Awards 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
