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Poster of Open Water 2: Adrift
6.5
Kinoafisha Films Open Water 2: Adrift
6.5

Open Water 2: Adrift

, 2006
Adrift / Open Water 2
Germany / Thriller / 18+
Poster of Open Water 2: Adrift
6.5

Cast

Susan May Pratt
Amy
Richard Speight Jr.
James
Niklaus Lange
Zach
Ali Hillis
Ali Hillis
Lauren
Cameron Richardson
Cameron Richardson
Michelle
Eric Dane
Eric Dane
Dan
Alexandra Raach
Amy as a Little Girl
Wolfgang Raach
Amy's Father
Alfred Cuschieri
Old Fisherman
Kelly Wagner
Erica - Zach's Sister
Director Hans Horn
Writer Adam Kreutner, Collin McMahon, David Mitchell, Richard Speight Jr.
Composer Gerd Baumann
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
Online premiere 28 July 2007
World premiere 10 July 2006
Release date
12 October 2006 Russia Вест 16+
12 October 2006 Belarus
9 August 2006 Belgium
27 June 2007 France
10 August 2006 Germany
10 July 2006 Great Britain
3 August 2006 Greece
12 October 2006 Kazakhstan
7 September 2006 Netherlands
28 September 2006 Portugal M/14
18 August 2006 Spain
20 February 2007 USA
12 October 2006 Ukraine
MPAA R
Budget €1,200,000
Worldwide Gross $6,816,129
Production Orange Pictures, Shotgun Pictures, Universum Film (UFA)
Also known as
Open Water 2: Adrift, Adrift, A la deriva, Pánico en altamar, Дрейф, Açık Deniz 2: Akıntıya Kapılmak, Alla deriva, Åpent farvann, Armadilha em Alto Mar, Atklātie ūdeņi 2: Dreifā, Avameri 2, Deadly Sea, Dérive mortelle, Elsodródva, Godspeed, Hamenoi ston okeano, În derivã, În larg 2, Lehoudim be'lev yam, Mar Aberto 2, Océan noir 2: La dérive, Ocean strachu 2, Odsouzeni zemřít: Otevřené moře 2, Odsúdení zomrieť: Otvorené more 2, Open Water 2, Pânico em Alto Mar, Prepušteni slučaju, Trôi Dạt 2, U milosti oceana, Χαμένοι στον ωκεανό, В открити води 2, Відкрите море 2: Дрейф, オープン・ウォーター2, 顫慄汪洋2, 颤栗汪洋2, Otevřené moře 2, Alla deriva - Adrift, Open Water 2 - Alla deriva

Film rating

6.5
Rate 12 votes
5.2 IMDb
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Updated 29 December 2024
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