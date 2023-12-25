|6 April 1990
|Russia
|12+
|5 July 1990
|Argentina
|14 June 1990
|Australia
|31 August 1990
|Brazil
|21 June 1991
|Denmark
|19 October 1990
|Finland
|1 August 1990
|France
|27 June 1990
|Germany
|20 July 1990
|Great Britain
|11 January 1991
|Greece
|20 September 1990
|Hungary
|13 July 1990
|Israel
|20 July 1991
|Japan
|6 April 1990
|Kazakhstan
|27 July 1990
|Netherlands
|2 November 1990
|Norway
|19 July 1991
|Portugal
|5 October 1990
|Spain
|11 January 1991
|Sweden
|5 April 1990
|USA
|6 April 1990
|Ukraine