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Poster of Cry-Baby
6.7
Kinoafisha Films Cry-Baby
6.7

Cry-Baby

, 1990
Cry-Baby
USA / Musical, Romantic, Comedy / 18+
Poster of Cry-Baby
6.7

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Cry-Baby
Iggy Pop
Iggy Pop
Belvedere Rickettes
Joe Dallesandro
Polly Bergen
Mrs. Vernon-Williams
Susan Tyrrell
Ramona Rickettes
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Ricki Lake
Pepper Walker
Amy Locane
Allison Vernon-Williams
Traci Lords
Wanda Woodward
Kim McGuire
Mona 'Hatchet-Face' Malnorowski
Darren E. Burrows
Milton Hackett
Stephen Mailer
Baldwin
Director John Waters
Writer John Waters
Composer Patrick Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1990
World premiere 5 April 1990
Release date
6 April 1990 Russia 12+
5 July 1990 Argentina
14 June 1990 Australia
31 August 1990 Brazil
21 June 1991 Denmark
19 October 1990 Finland
1 August 1990 France
27 June 1990 Germany
20 July 1990 Great Britain
11 January 1991 Greece
20 September 1990 Hungary
13 July 1990 Israel
20 July 1991 Japan
6 April 1990 Kazakhstan
27 July 1990 Netherlands
2 November 1990 Norway
19 July 1991 Portugal
5 October 1990 Spain
11 January 1991 Sweden
5 April 1990 USA
6 April 1990 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $8,267,643
Production Universal Pictures, Imagine Entertainment
Also known as
Cry-Baby, Llora nena, Beksa, Cmera, Cry Baby, Cry-Baby - Itkupilli, Cry-Baby (El lágrima), Hassas yavru, O paidaros, Piripill, Placljivko, Quem Não Chora Não... Ama, Sulugöz, Tears of Love, Verksnys, Ο παίδαρος, Плакса, Плаксій, Ревльо, क्राय-बेबी, クライ・ベイビー, 哭泣寶貝, El lágrima

Film rating

6.7
Rate 26 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2424 In the Musical genre  85 In the Romantic genre  288 In the Comedy genre  609 In films of USA  1475 In films of 1990  9
Updated 25 December 2023
Listen to the
soundtrack Cry-Baby

Quotes

Wanda's Father Hi, Wanda honey.
Wanda's mother You were on the radio.
Wanda Would you just get me the fuck out of here?
Wanda's mother What's "fuck" mean, Hector?
Wanda's Father Oh, Maggie, it's just a teen nonsense word Wanda uses to make herself feel all grown-up.
Wanda's mother Your Honor, could we take Wanda the fuck home?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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