Cast
Cheryl Barnes
Hud's Fiancee
Cast and Crew
Writer
Gerome Ragni, James Rado, Michael Weller
Composer
Galt MacDermot
Film details
Country
USA / West Germany
Runtime
2 hours 1 minute
Production year
1979
Online premiere
1 June 2023
World premiere
14 March 1979
Release date
|14 March 1979
|Russia
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|16+
|11 October 1979
|Argentina
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|18 June 1982
|Belgium
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|8 April 1979
|Brazil
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|17 October 1979
|Colombia
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|17 July 1997
|Czechia
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|U
|1 May 1989
|Czechoslovakia
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|11 May 1979
|Denmark
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|7 September 1979
|Finland
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|11 May 1979
|France
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|11 July 1979
|Germany
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|17 January 1980
|Hungary
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|2 March 2026
|Iceland
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|7 year age limit
|15 May 1979
|Italy
|
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|26 April 1980
|Japan
|
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|14 March 1979
|Kazakhstan
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|18 October 1979
|Mexico
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|27 September 1979
|Netherlands
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|1 August 2020
|Norway
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|31 July 2009
|Poland
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|19 October 1979
|Portugal
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|14 September 1979
|Spain
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|18 July 1979
|Sweden
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|23 May 1997
|Turkey
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|14 March 1979
|USA
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|14 March 1979
|Ukraine
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|31 October 1979
|Venezuela
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|
MPAA
PG
Budget
$11,000,000
Worldwide Gross
$15,314,742
Production
CIP Filmproduktion GmbH, Tribe Entertainment Group
Also known as
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