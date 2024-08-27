Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hair
7.3
Kinoafisha Films Hair
7.3

Hair

, 1979
Hair
USA, West Germany / Comedy, Drama, Musical / 18+
Poster of Hair
7.3

Cast

John Savage
John Savage
Claude
Beverly D'Angelo
Beverly D'Angelo
Sheila
Dorsey Wright
Hud
Donnie Dacus
Woof
Cheryl Barnes
Hud's Fiancee
Richard Bright
Fenton
Nicholas Ray
The General
Miles Chapin
Fern Tailer
Charles Denny
Herman Meckler
Agness Breen
Director Milos Forman
Writer Gerome Ragni, James Rado, Michael Weller
Composer Galt MacDermot
Cast and Crew

Film details

Country USA / West Germany
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 1979
Online premiere 1 June 2023
World premiere 14 March 1979
Release date
14 March 1979 Russia 16+
11 October 1979 Argentina
18 June 1982 Belgium
8 April 1979 Brazil
17 October 1979 Colombia
17 July 1997 Czechia U
1 May 1989 Czechoslovakia
11 May 1979 Denmark
7 September 1979 Finland
11 May 1979 France
11 July 1979 Germany
17 January 1980 Hungary
2 March 2026 Iceland 7 year age limit
15 May 1979 Italy
26 April 1980 Japan
14 March 1979 Kazakhstan
18 October 1979 Mexico
27 September 1979 Netherlands
1 August 2020 Norway
31 July 2009 Poland
19 October 1979 Portugal
14 September 1979 Spain
18 July 1979 Sweden
23 May 1997 Turkey
14 March 1979 USA
14 March 1979 Ukraine
31 October 1979 Venezuela
MPAA PG
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $15,314,742
Production CIP Filmproduktion GmbH, Tribe Entertainment Group
Also known as
Hair, Kosa, Vlasy, Haïr, Hair - Bırak güneş içeri girsin, Hair: The American Tribal Love-Rock Musical, Hair: The Film, Hárið, Juuksed, Lasje, Mu, Plaukai, Se'ar, Волосы, Коса, ヘアー, 毛髮, Մազ, Вoлосы

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 27 August 2024

Quotes

Hippie Protester The draft is white people sending black people to make war on the yellow people to defend the land they stole from the red people!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Hair

Pop Redemption
Pop Redemption Musical, Comedy
2014, France
6.0
Jayne Mansfield's Car
Jayne Mansfield's Car Drama
2012, USA / Russia
5.0
The Secret Disco Revolution
The Secret Disco Revolution Documentary, Musical, History, Comedy
2012, Canada / France / USA / UAE / Great Britain
6.0
Goya's Ghosts
Goya's Ghosts Drama
2006, Spain
7.0
Ragtime
Ragtime Drama
1981, USA
7.0
Taking Off
Taking Off Drama, Comedy, Musical
1971, USA
7.0
The Fireman's Ball
The Fireman's Ball Comedy, Drama
1967, Italy / Czechoslovakia
7.0
Black Peter
Black Peter Drama
1964, Czechoslovakia
6.0
Valmont
Valmont Romantic, Drama
1989, France / USA
7.0
Man on the Moon
Man on the Moon Biography, Comedy, Drama
1999, Great Britain / Germany / Japan / USA
7.0
Loves of a Blonde
Loves of a Blonde Romantic, Drama, Comedy
1965, Czechoslovakia
7.0
The People vs. Larry Flynt
The People vs. Larry Flynt Biography, Drama
1996, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more