Cast
Cast and Crew
Director
Oleg Fesenko
Writer
Oleg Fesenko, Nikolay Gogol, Igor Mitushyn
Composer
Oleg Fedoseev, Ilar Oale
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2006
World premiere
6 June 2006
Release date
|6 June 2006
|Russia
| Lizard
|18+
|30 November 2006
|Belarus
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|30 November 2006
|Kazakhstan
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|11 November 2006
|USA
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|30 November 2006
|Ukraine
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Worldwide Gross
$4,980,529
Production
Lizard Cinema Trade
Also known as
Vedma, The Power of Fear, Evil, Potęga strachu, Ragana, Вeдьма, Qorxunun Gücü