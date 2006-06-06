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Poster of The Power of Fear
5.4
Kinoafisha Films The Power of Fear
5.4

The Power of Fear

, 2006
The Witch
Russia / Thriller, Mystery, Horror / 18+
Poster of The Power of Fear
5.4

Cast

Evgeniya Kryukova
Evgeniya Kryukova
Marryl
Valeriy Nikolaev
Valeriy Nikolaev
Ivan Berkhoff
Ita Ever
Ita Ever
Old Lady
Arnis Licitis
Arnis Licitis
Mr. Patch
Lembit Ulfsak
Lembit Ulfsak
The Sheriff
Juhan Ulfsak
Deputy #1
Rain Tolk
Deputy #2
Jaan Rekkor
Priest
Peeter Volkonski
Doctor
Anu Lamp
Kathleen
Director Oleg Fesenko
Writer Oleg Fesenko, Nikolay Gogol, Igor Mitushyn
Composer Oleg Fedoseev, Ilar Oale
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
World premiere 6 June 2006
Release date
6 June 2006 Russia Lizard 18+
30 November 2006 Belarus
30 November 2006 Kazakhstan
11 November 2006 USA
30 November 2006 Ukraine
Worldwide Gross $4,980,529
Production Lizard Cinema Trade
Also known as
Vedma, The Power of Fear, Evil, Potęga strachu, Ragana, Вeдьма, Qorxunun Gücü

Film rating

5.4
Rate 16 votes
3.8 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 22 March 2021
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