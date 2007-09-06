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Poster of Kruzhenie v predelah kolcevoy
3.8
Kinoafisha Films Kruzhenie v predelah kolcevoy
3.8

Kruzhenie v predelah kolcevoy

, 2006
Russia / Drama / 18+
Poster of Kruzhenie v predelah kolcevoy
3.8

Cast

Dmitriy Vorobyov
Dmitriy Vorobyov
Svetlana Pismichenko
Svetlana Pismichenko
Oleg Kovalov
Elena Popova
Dmitriy Voronets
Konstantin Burdukov
Aleksey Barabash
Aleksey Barabash
Olga Shuvalova
Konstantin Zubrickiy
Sergey Koshonin
Sergey Koshonin
Director Ramil Salakhutdinov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2006
World premiere 6 September 2007
Release date
6 September 2007 Russia 16+
6 September 2007 Kazakhstan
6 September 2007 Ukraine

Film rating

3.8
Rate 10 votes
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