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Poster of Curious George
5.6
Kinoafisha Films Curious George
5.6

Curious George

, 2006
Curious George
USA / Adventure, Animation, Comedy, Family / 18+
Poster of Curious George
5.6

Synopsis

The Man in the Yellow Hat is an oddball museum employee who looks after his pet monkey - an inquisitive and wonderful creature whose enthusiasm often gets the best of him.

Cast

Will Ferrell
Will Ferrell
Ted - Man with the Yellow Hat
Drew Barrymore
Drew Barrymore
Maggie
David Cross
David Cross
Eugene Levy
Eugene Levy
Clovis
Joan Plowright
Joan Plowright
Dick Van Dyke
Dick Van Dyke
Mr. Bloomsberry
Frank Welker
Frank Welker
George
Alexander Gould
Kid #5
Billy West
Ed O'Ross
Clint Howard
Clint Howard
Ed O'Ross
Director Matthew O'Callaghan
Writer Ken Kaufman, Mike Werb, Margret Rey, H.A. Rey
Composer Heitor Pereira
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2006
Online premiere 25 May 2006
World premiere 10 February 2006
Release date
10 August 2006 Russia UPI 0+
17 August 2006 Australia
10 August 2006 Belarus
10 February 2006 Canada
4 August 2006 Denmark
24 October 2006 Germany
9 February 2007 Great Britain
23 June 2006 Italy
10 August 2006 Kazakhstan
27 July 2006 Netherlands
10 February 2006 Romania AP
11 August 2006 Sweden Btl
10 February 2006 USA
10 August 2006 Ukraine
MPAA G
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $69,865,924
Production Universal Pictures, Imagine Entertainment, Universal Animation Studios
Also known as
Curious George, Jorge el curioso, Coco - Der neugierige Affe, George, o Curioso, Georges le petit curieux, Bajkeverő majom, Ciekawski George, Curioso come George, Curiosul George, George cel curios, Hetak'rk'raser Jorj, Maraqlanan Corc, Meraklı Maymun, Nicke nyfiken, Nieuwsgierig Aapje, Nysgjerrige Nils, O Curioso George, O periergos Giorgakis, Peter Pedal, Qiziqarli Djordj, Radoznali Džordž, Tinh Tinh Ra Thành Phố, Utelias Vili, Uudishimulik George, Znatiželjni George, Допитливий Джордж, Қызыққұмар Джордж, Любопитният Джордж, Любопытный Джордж, जिज्ञासु जॉर्ज, おさるのジョージ Curious George, 好奇猴喬治, Coco, der neugierige Affe, Curious George Movie, Peter Pedal 1, おさるのジョージ／Curious George 劇場版

Cartoon rating

5.6
Rate 13 votes
6.5 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 23 December 2023
Listen to the
soundtrack Curious George

Quotes

Ted Okay, his name is...
[sees George Washington statue]
Ted Washington! His name's Washington.
Kid 3 That's a dumb name!
Ted Okay, then call him George! Are you happy?
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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