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Poster of Maximum Overdrive
5.4
Maximum Overdrive - Trailer
Kinoafisha Films Maximum Overdrive
5.4

Maximum Overdrive

, 1986
Maximum Overdrive
USA / Action, Comedy, Horror / 18+
Trailers
Poster of Maximum Overdrive
5.4
Maximum Overdrive - Trailer
Maximum Overdrive  Trailer

Synopsis

When a comet passes close to the earth, machines all over the world come alive and go on homicidal rampages. A group of people at a desolate truck stop are held hostage by a gang of murderous 18-wheelers. The frightened people set out to defeat the killer machines…Or be killed by them.

Cast

Emilio Estevez
Emilio Estevez
Bill Robinson
Pat Hingle
Hendershot
Laura Harrington
Brett
Yeardley Smith
Yeardley Smith
Connie
John Short
Curt
J.C. Quinn
J.C. Quinn
Duncan
Christopher Murney
Camp Loman
Holter Graham
Deke
Frankie Faison
Frankie Faison
Handy
J. Don Ferguson
Leon Rippy
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
Director Stephen King
Writer Stephen King
Composer AC/DC
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1986
World premiere 13 July 1986
Release date
19 November 1987 Argentina
6 November 1986 Australia
21 November 1986 Austria
25 July 1986 Brazil
13 July 1986 Canada
17 June 1987 Colombia
25 November 1987 France U
20 November 1986 Germany 16
9 March 1987 Great Britain 18
7 August 1987 Ireland
10 October 1986 Italy
11 July 1987 Japan R15+
4 September 1987 Mexico
2 July 1987 Netherlands
26 February 1988 Portugal
30 January 1987 Sweden 15
24 September 1988 Thailand
25 July 1986 USA R
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $7,433,663
Production De Laurentiis Entertainment Group (DEG)
Also known as
Maximum Overdrive, 8 días de terror, Ocho días de terror, Rhea M. - Es begann ohne Warnung, 8 Days of Terror, Brivido, Comboio do Terror, Es begann ohne Warnung, La rebelión de las máquinas, Las máquinas del terror, Les camions maléfiques, Maksymalne przyspieszenie, Maximális túlhajtás, Overdrive, Potência Máxima, Quando as Máquinas Endoidam, Rhea M... es begann ohne Warnung!, Stephen Kings Rhea M - Es begann ohne Vorwarnung, Veokid, Vol Gas, Vzbura strojov, Vzpoura strojů, Μάξιμουμ οβερντράιβ, Максимално убрзање, Максимальне прискорення, Максимальное ускорение, С максимална скорост, Терор машина, 地獄のデビルトラック, 驚心動魄撞死你, Maximum Overdrive - Stephen King, Stephen King: Maximális túlhajtás, La Rebelion De Las Maquinas De Stephen King, Trucks - Stephen King, Stephen King's Brivido, Μάξιμουμ Όβερντραϊβ

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.4 IMDb
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Maximum Overdrive - Trailer
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