When a comet passes close to the earth, machines all over the world come alive and go on homicidal rampages. A group of people at a desolate truck stop are held hostage by a gang of murderous 18-wheelers. The frightened people set out to defeat the killer machines…Or be killed by them.
Maximum Overdrive, 8 días de terror, Ocho días de terror, Rhea M. - Es begann ohne Warnung, 8 Days of Terror, Brivido, Comboio do Terror, Es begann ohne Warnung, La rebelión de las máquinas, Las máquinas del terror, Les camions maléfiques, Maksymalne przyspieszenie, Maximális túlhajtás, Overdrive, Potência Máxima, Quando as Máquinas Endoidam, Rhea M... es begann ohne Warnung!, Stephen Kings Rhea M - Es begann ohne Vorwarnung, Veokid, Vol Gas, Vzbura strojov, Vzpoura strojů, Μάξιμουμ οβερντράιβ, Максимално убрзање, Максимальне прискорення, Максимальное ускорение, С максимална скорост, Терор машина, 地獄のデビルトラック, 驚心動魄撞死你, Maximum Overdrive - Stephen King, Stephen King: Maximális túlhajtás, La Rebelion De Las Maquinas De Stephen King, Trucks - Stephen King, Stephen King's Brivido, Μάξιμουμ Όβερντραϊβ