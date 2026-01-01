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Poster of Rolling Around
7.0
Kinoafisha Films Rolling Around
7.0

Rolling Around

, 1916
The Rink
USA / Comedy, Short / 18+
Poster of Rolling Around
7.0

Synopsis

After amusements working in a restaurant, a waiter uses his lunch break to go roller skating.

Cast

Charles Chaplin
A Waiter - Posing as Sir Cecil Seltzer
Edna Purviance
The Girl
James T. Kelley
Her Father
Eric Campbell
Mr. Stout
Albert Austin
Cook
Henry Bergman
Mrs. Stout
Leota Bryan
A girl near the box office
Frank J. Coleman
Lead Cop
Charlotte Mineau
Edna's Friend
John Rand
Lloyd Bacon
Cleaner
Director Charles Chaplin
Writer Charles Chaplin, Vincent Bryan, Maverick Terrell
Composer Michael Mortilla
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 30 minutes
Production year 1916
World premiere 4 December 1916
Release date
15 September 1918 Brazil L
15 September 1918 Denmark
25 April 1925 Finland
4 December 1916 France U
22 December 1917 Spain
23 February 1919 Sweden
4 December 1916 USA G
Production Lone Star Corporation
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Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
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