Also known as

City for Conquest, Ciudad de conquista, Im Taumel der Weltstadt, Ville conquise, À Conquista da Cidade, Dannys sidste kamp, Dois Contra uma Cidade Inteira, Droga do sukcesu, Dromen stad, Droomen stad, Het lied van de grote stad, Ippotai tou ypokosmou, La città del peccato, La ville des rêves, Mannen med järnnävarna, Oraș de cucerit, Storbyens symfoni, Suurkaupungin varjot, Завоевать город, 栄光の都

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