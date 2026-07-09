Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of City for Conquest
7.2
City for Conquest - Trailer
Kinoafisha Films City for Conquest
7.2

City for Conquest

, 1940
City for Conquest
USA / Drama, Sport / 18+
Trailers
Poster of City for Conquest
7.2
City for Conquest - Trailer
City for Conquest  Trailer

Synopsis

The heartbreaking but hopeful tale of Danny Kenny and Peggy Nash, two sweethearts who meet and struggle through their impoverished lives in New York City. When Peggy, hoping for something better in life for both of them, breaks off her engagement to Danny, he sets out to be a championship boxer, while she becomes a dancer paired with a sleazy partner. Will tragedy reunite the former lovers?

Cast

James Cagney
James Cagney
Danny Kenny
Ann Sheridan
Peggy Nash
Frank Craven
Old Timer
Donald Crisp
Scotty MacPherson
Frank McHugh
'Mutt'
Arthur Kennedy
Eddie Kenny
George Tobias
'Pinky'
Jerome Cowan
'Dutch'
Anthony Quinn
Anthony Quinn
Murray Burns
Lee Patrick
Blanche Yurka
Joyce Compton
Director Anatole Litvak, Jean Negulesco
Writer John Wexley, Aben Kandel
Composer Max Steiner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1940
World premiere 19 September 1940
Release date
21 September 1940 USA NR
Budget $920,000
Production Warner Bros.
Also known as
City for Conquest, Ciudad de conquista, Im Taumel der Weltstadt, Ville conquise, À Conquista da Cidade, Dannys sidste kamp, Dois Contra uma Cidade Inteira, Droga do sukcesu, Dromen stad, Droomen stad, Het lied van de grote stad, Ippotai tou ypokosmou, La città del peccato, La ville des rêves, Mannen med järnnävarna, Oraș de cucerit, Storbyens symfoni, Suurkaupungin varjot, Завоевать город, 栄光の都

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb

Film Trailers

All trailers
City for Conquest - Trailer
City for Conquest Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more