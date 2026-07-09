The heartbreaking but hopeful tale of Danny Kenny and Peggy Nash, two sweethearts who meet and struggle through their impoverished lives in New York City. When Peggy, hoping for something better in life for both of them, breaks off her engagement to Danny, he sets out to be a championship boxer, while she becomes a dancer paired with a sleazy partner. Will tragedy reunite the former lovers?
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