Cast
Cast and Crew
Director
Vincent Maël Cardona
Writer
Olivier Demangel, Dominique Baumard, Vincent Maël Cardona
Composer
Delphine Malaussena
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2025
Online premiere
21 May 2026
World premiere
17 May 2025
Release date
|27 August 2025
|France
|
|
|6 November 2025
|Germany
|
|16
Budget
€6,500,000
Worldwide Gross
$794,710
Production
Easy Tiger, Srab Films, StudioCanal
Also known as
Le Roi Soleil, No One Will Know, Nikt się nie dowie, 暴富失控夜, Король-солнце