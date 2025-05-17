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Poster of No One Will Know
5.9
No One Will Know - Trailer
Kinoafisha Films No One Will Know
5.9

No One Will Know

, 2025
Le Roi Soleil
France / Crime, Drama, Thriller / 18+
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Synopsis

All begins in a rundown bar outside of Paris where a regular man realizes he has a winning lottery ticket only to be shot in a crime that needs to be quickly covered up.

Cast

Pio Marmaï
Pio Marmaï
Livio
Sofiane Zermani
Reda
Panayotis Pascot
Abel
Lucie Zhang
Lucie Zhang
Esmé
Joseph Olivennes
Erwan
Maria de Medeiros
Maria de Medeiros
Picon-Lafayette
Némo Schiffman
Némo Schiffman
Comar
Etienne Guillou-Kervern
Etienne Guillou-Kervern
Claude Aufaure
M. Kantz
Djibril Gueye
Giovanni Funiati
Patrice Tepasso
Director Vincent Maël Cardona
Writer Olivier Demangel, Dominique Baumard, Vincent Maël Cardona
Composer Delphine Malaussena
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2025
Online premiere 21 May 2026
World premiere 17 May 2025
Release date
27 August 2025 France
6 November 2025 Germany 16
Budget €6,500,000
Worldwide Gross $794,710
Production Easy Tiger, Srab Films, StudioCanal
Also known as
Le Roi Soleil, No One Will Know, Nikt się nie dowie, 暴富失控夜, Король-солнце

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
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