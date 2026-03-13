Also known as

Golden Kamuy: Abashiri Kangoku Shûgeki-hen, Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison, Golden Kamui: La prison d'Abashiri, Golden Kamuy - The Abashiri Prison Raid, Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri, Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri, ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編, Golden Kamuy: Attack on Abashiri Prison Arc, Golden Kamuy Movie 2, Golden Kamuy: Abashiri Kangoku Shugeki-hen, Golden Kamuy 3: The Abashiri Prison Raid, Golden Kamuy 3, Golden Kamuy 3: Útok na věznici Abaširi

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