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Poster of Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison
7.1
Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison - Trailer
Kinoafisha Films Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison
7.1

Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison

, 2026
Golden Kamuy: Abashiri Kangoku Shûgeki-hen
Japan / Action, Adventure, Drama
Trailers
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Poster of Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison
7.1
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Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison - Trailer
Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison  Trailer

Synopsis

As each group pursues their mission, a fierce battle unfolds over the tattooed prisoners. Who is friend, and who is foe? The fight leads them all to Abashiri Prison, where Noppera-bo, the man who holds all the answers, is locked away...

Cast

Anna Yamada
Anna Yamada
Asirpa
Gordon Maeda
Hyakunosuke Ogata
Asuka Kudo
Hajime Tsukishima
Shuntaro Yanagi
Shuntaro Yanagi
Kôhei Nikaido
Akihisa Shiono
Akihisa Shiono
Yamoto Yuma
Yoshitake Shiraishi
Ryôhei Ohtani
Genjirô Tanigaki
Maryjun Takahashi
Yuki Sakurai
Katsuya
Taishi Nakagawa
Otonoshin Koito
Kazuki Kitamura
Shirosuke Inudo
Director Kenji Katagiri
Writer Tsutomu Kuroiwa, Satoru Noda
Composer Yutaka Yamada
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2026
Online premiere 13 July 2026
World premiere 13 March 2026
Release date
13 March 2026 Brazil 16
13 March 2026 Japan
Worldwide Gross $8,971,729
Production Credeus
Also known as
Golden Kamuy: Abashiri Kangoku Shûgeki-hen, Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison, Golden Kamui: La prison d'Abashiri, Golden Kamuy - The Abashiri Prison Raid, Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri, Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri, ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編, Golden Kamuy: Attack on Abashiri Prison Arc, Golden Kamuy Movie 2, Golden Kamuy: Abashiri Kangoku Shugeki-hen, Golden Kamuy 3: The Abashiri Prison Raid, Golden Kamuy 3, Golden Kamuy 3: Útok na věznici Abaširi

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.6 IMDb

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Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison - Trailer
Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison Trailer
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