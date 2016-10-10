Film details
Country
Netherlands
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2016
Online premiere
3 August 2018
World premiere
10 October 2016
Release date
|19 October 2016
|Belgium
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|16
|13 October 2016
|Netherlands
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|6 September 2017
|Portugal
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|28 April 2017
|USA
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Budget
€3,530,000
Worldwide Gross
$6,820,723
Production
Shooting Star Filmcompany BV, Parachute Pictures
Also known as
Prooi, Prey, Prédateur, A préda, Fera Assassina, Krvežíznivý strach ve městě, Krwiożerczy postrach miasta, Presa, Prey - Beutejagd, Prey - La preda, Uncaged, Добыча, 狂暴猛獅