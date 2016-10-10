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Poster of Prey
5.3
Prey - Trailer
Kinoafisha Films Prey
5.3

Prey

, 2016
Prooi
Netherlands / Comedy, Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Prey
5.3
Prey - Trailer
Prey  Trailer

Synopsis

A zoo veterinarian gets caught up in a grisly adventure as she finds herself leading the city-wide hunt for a monstrous lion terrorizing the Dutch capital of Amsterdam.

Cast

Julian Looman
Dave
Mark Frost
Jack
Rienus Krul
Brinkers
Victor Löw
Hobbyjager
Bart Klever
Mamoun Elyounoussi
Mattijn Hartemink
Ongelukkige Golfer
Rutger de Bekker
Irritante Golfer
Kees Boot
Caitlin Rose Williams
Jessica Zeylmaker
Abbey Hoes
Director Dick Maas
Writer Dick Maas
Composer Dick Maas
Cast and Crew

Film details

Country Netherlands
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2016
Online premiere 3 August 2018
World premiere 10 October 2016
Release date
19 October 2016 Belgium 16
13 October 2016 Netherlands
6 September 2017 Portugal
28 April 2017 USA
Budget €3,530,000
Worldwide Gross $6,820,723
Production Shooting Star Filmcompany BV, Parachute Pictures
Also known as
Prooi, Prey, Prédateur, A préda, Fera Assassina, Krvežíznivý strach ve městě, Krwiożerczy postrach miasta, Presa, Prey - Beutejagd, Prey - La preda, Uncaged, Добыча, 狂暴猛獅

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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