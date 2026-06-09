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Kijsada Paradise
5.4
Kijsada Paradise
, 2026
Kijsada Paradise
Thailand / Horror
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Kijsada Paradise
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Synopsis
A friend who goes missing in an abandoned amusement park sets the friendship of a group of teenagers to a challenge as they encounter conflict and secrets along the way.
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Cast
Fourth Nattawat Jirochtikul
Yasaka Chaisorn
Yorch Yongsin Wongpanitnont
Jay Sorathon Chaloemlapsombut
Euro Waratthip Kittiphaisan
Garto Pannawit Phattanasiri
Bhuripat Vejvongsatechawat
Director
Phontharis Chotkijsadarsopon
Cast and Crew
Film details
Country
Thailand
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2026
World premiere
9 June 2026
Release date
11 June 2026
Thailand
15
Production
13 Thirteen Studio
Also known as
Kijsada Paradise, Kritsada Paradise, Krissada Paradise, กฤษดาพาราไดซ์
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Film rating
5.4
Rate
10
votes
5.6
IMDb
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