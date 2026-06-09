Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kijsada Paradise
5.4
Kijsada Paradise - Trailer
Kinoafisha Films Kijsada Paradise
5.4

Kijsada Paradise

, 2026
Kijsada Paradise
Thailand / Horror
Trailers
Going 0
Not going 0
Poster of Kijsada Paradise
5.4
Going 0
Not going 0
Kijsada Paradise - Trailer
Kijsada Paradise  Trailer

Synopsis

A friend who goes missing in an abandoned amusement park sets the friendship of a group of teenagers to a challenge as they encounter conflict and secrets along the way.

Cast

Fourth Nattawat Jirochtikul
Yasaka Chaisorn
Yorch Yongsin Wongpanitnont
Jay Sorathon Chaloemlapsombut
Euro Waratthip Kittiphaisan
Garto Pannawit Phattanasiri
Bhuripat Vejvongsatechawat
Director Phontharis Chotkijsadarsopon
Cast and Crew

Film details

Country Thailand
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2026
World premiere 9 June 2026
Release date
11 June 2026 Thailand 15
Production 13 Thirteen Studio
Also known as
Kijsada Paradise, Kritsada Paradise, Krissada Paradise, กฤษดาพาราไดซ์

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.6 IMDb

Film Trailers

All trailers
Kijsada Paradise - Trailer
Kijsada Paradise Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more