ProductionCompagnia Cinematografica Montoro (CCM), Compagnie Internationale de Productions Cinématographiques (CIPRA), Production Générale de Films (PROGEFI)
Also known as
Vie privée, A Very Private Affair, El amor es asunto privado, Privatleben, Privatliv, Vida Privada, Ängel eller djävul, Enkeli vai paholainen, Gizli hayat, I idiotiki mou zoi, Magánélet, Privaat leven, Privatlivets fred, Soukromý život, Súkromný život, Una vida privada, Vita privata, Yksityiselämä, Życie prywatne, Частная жизнь, 私生活