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Poster of A Very Private Affair
5.6
A Very Private Affair - Trailer
Kinoafisha Films A Very Private Affair
5.6

A Very Private Affair

, 1962
Vie privée
France, Italy / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of A Very Private Affair
5.6
A Very Private Affair - Trailer
A Very Private Affair  Trailer

Synopsis

When Jill becomes a movie star she soon discovers that her private life is destroyed by persistent fans that won't leave her alone. Her mother's ex-lover, Fabio, tries to protect her.

Cast

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
Jill
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Fabio Rinaldi
Nicolas Bataille
Edmond
Dirk Sanders
Dirk Sanders
Dick
Jacqueline Doyen
Juliette
Paul Sorèze
Maxime
Eléonore Hirt
Cécile
Gloria France
Anna
Ursula Kubler
Carla
Isarco Ravaioli
Director Louis Malle
Writer Jean-Paul Rappeneau, Louis Malle, Jean Ferry
Composer Fiorenzo Carpi
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1962
Production Compagnia Cinematografica Montoro (CCM), Compagnie Internationale de Productions Cinématographiques (CIPRA), Production Générale de Films (PROGEFI)
Also known as
Vie privée, A Very Private Affair, El amor es asunto privado, Privatleben, Privatliv, Vida Privada, Ängel eller djävul, Enkeli vai paholainen, Gizli hayat, I idiotiki mou zoi, Magánélet, Privaat leven, Privatlivets fred, Soukromý život, Súkromný život, Una vida privada, Vita privata, Yksityiselämä, Życie prywatne, Частная жизнь, 私生活

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb

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A Very Private Affair - Trailer
A Very Private Affair Trailer
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