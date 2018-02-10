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Poster of Very, Very, Valentine
6.5
Very, Very, Valentine - Trailer
Kinoafisha Films Very, Very, Valentine
6.5

Very, Very, Valentine

, 2018
Very, Very, Valentine
Canada / Romantic / 18+
Trailers
Poster of Very, Very, Valentine
6.5
Very, Very, Valentine - Trailer
Very, Very, Valentine  Trailer

Synopsis

Helen, a kind hearted and shy florist, meets the perfect man at a Valentine's Masquerade Ball. When she enlists the help of her best friend Henry to track him down, she finds that her perfect man may already be right in front of her.

Cast

Danica McKellar
Danica McKellar
Helen
Cameron Mathison
Henry
Damon Runyan
Damon Runyan
Masked Man
Mary Long
Aunt Carol
Andrea Runge
Beth
Howard Hoover
Mr. Grey
Jorja Cadence
Jorja Cadence
Sarah Bride
Jill Frappier
Judie
Catherine McGregor
Michael Gordin Shore
Scott Wickware
Stefan Brogren
Mr. Carlisle
Director Don McBrearty
Writer Marcy Holland, Fariba Cain
Composer Stacey Hersh
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2018
World premiere 10 February 2018
Production C/P Xmas Productions VII, Chesler/Perlmutter Productions
Also known as
Very, Very, Valentine, L'inconnu du bal, La rosa di San Valentino, Mindörökké Valentin-nap, Neznanac sa maskenbala, Ole minu Valentin, Skrivnostni plesalec, Una rosa para Helen, Una rosa per a Helen, Valentine's Gala, Walentynki do kwadratu, Таинственный день Святого Валентина, Тайнствен непознат

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb

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Very, Very, Valentine - Trailer
Very, Very, Valentine Trailer
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