Cast
Tatiana Neva
Lyudmilla Alekseyenko
Cynthia Rothrock
Brenda Sands
Louis DeStefano
Peter Vitali
Gray Michael Sallies
Viktor Reznikov
Leonard Zhang
Jackson Yip
Lovie Johnson
Marcus Huggard
Cast and Crew
Director
Benny Tjandra, Doug Tochioka
Writer
Tatiana Neva, Doug Tochioka
Composer
Doug Tochioka
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 19 minutes
Production year
2026
Online premiere
1 May 2026
World premiere
1 May 2026
Production
Hollywood Storm, New GenerAsian Pictures
Also known as
Prey of Wrath, Lady Spetsnaz