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Poster of Prey of Wrath
4.3
Kinoafisha Films Prey of Wrath
4.3

Prey of Wrath

, 2026
Prey of Wrath
USA / Action
Going 0
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Poster of Prey of Wrath
4.3
Going 0
Not going 0

Synopsis

An elite special forces operative is sent by Russian Intelligence to hunt down former teammates who have hijacked nuclear warheads.

Cast

Tatiana Neva
Lyudmilla Alekseyenko
Cynthia Rothrock
Brenda Sands
Louis DeStefano
Peter Vitali
Aleksandr Khachatryan
Ego Mikitas
Chris Yong
Chris Spinelli
Masashi Ishizuka
Kelly Lynn Reiter
Gray Michael Sallies
Viktor Reznikov
Leonard Zhang
Jackson Yip
Lovie Johnson
Marcus Huggard
Director Benny Tjandra, Doug Tochioka
Writer Tatiana Neva, Doug Tochioka
Composer Doug Tochioka
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2026
Online premiere 1 May 2026
World premiere 1 May 2026
Production Hollywood Storm, New GenerAsian Pictures
Also known as
Prey of Wrath, Lady Spetsnaz

Film rating

4.3
Rate 10 votes
4.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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