7.1Cholitas
Cholitas, 2019
Japan, Spain / Documentary / 18+
Synopsis
Five Bolivian indigenous women share one goal: climbing the highest mountain in America.
Cast
Ana Lía Gonzales
Lidia Huayllas
Cecilia Llusco
Dora Magueño
Elena Quispe
Elena
Director Jaime Murciego
Writer Pablo Iraburu, Jaime Murciego
Composer Mikel Salas
Film details
Country Japan / Spain
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2019
World premiere 24 January 2020
Budget €300
Worldwide Gross $29,451
Production Arena Comunicación, Mimbre Films, NHK
Also known as
Cholitas, Uppför Andernas högsta berg
Updated 27 May 2026
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