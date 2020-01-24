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Poster of Cholitas
7.1
Cholitas - Trailer
Kinoafisha Films Cholitas
7.1

Cholitas

, 2019
Cholitas
Japan, Spain / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Cholitas
7.1
Cholitas - Trailer
Cholitas  Trailer

Synopsis

Five Bolivian indigenous women share one goal: climbing the highest mountain in America.

Cast

Ana Lía Gonzales
Lidia Huayllas
Cecilia Llusco
Dora Magueño
Elena Quispe
Elena
Director Jaime Murciego
Writer Pablo Iraburu, Jaime Murciego
Composer Mikel Salas
Cast and Crew

Film details

Country Japan / Spain
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2019
World premiere 24 January 2020
Budget €300
Worldwide Gross $29,451
Production Arena Comunicación, Mimbre Films, NHK
Also known as
Cholitas, Uppför Andernas högsta berg

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 27 May 2026

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Cholitas - Trailer
Cholitas Trailer
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