Keiko, whom everyone calls Mama, narrates her story: she's a hostess on the Ginza, 30, a widow. She describes life's vicious cycle: acting cheerful around drunks, dressing and living well to convey confidence, needing money for these expenses and for her demanding mother and brother, and knowing she's growing older.
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