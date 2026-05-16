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Poster of When a Woman Ascends the Stairs
8.0
When a Woman Ascends the Stairs - Trailer
Kinoafisha Films When a Woman Ascends the Stairs
8.0

When a Woman Ascends the Stairs

, 1960
Onna ga kaidan wo agaru toki
Japan / Drama / 18+
Trailers
Poster of When a Woman Ascends the Stairs
8.0
When a Woman Ascends the Stairs - Trailer
When a Woman Ascends the Stairs  Trailer

Synopsis

Keiko, whom everyone calls Mama, narrates her story: she's a hostess on the Ginza, 30, a widow. She describes life's vicious cycle: acting cheerful around drunks, dressing and living well to convey confidence, needing money for these expenses and for her demanding mother and brother, and knowing she's growing older.

Cast

Hideko Takamine
Keiko Yashiro
Masayuki Mori
Nobuhiko Fujisaki
Reiko Dan
Junko Inchihashi
Tatsuya Nakadai
Kenichi Komatsu, the manager
Daisuke Katō
Matsukichi Sekine
Ganjirō Nakamura
Goda
Eitaro Ozawa
Minobe
Keiko Awaji
Yuri
Zekô Nakamura
Yû Fujiki
Masao Oda
Ken Mitsuda
Director Mikio Naruse
Writer Ryûzô Kikushima
Composer Toshirô Mayuzumi
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1960
World premiere 15 January 1960
Release date
15 January 1960 Japan
19 September 1995 Portugal M12
Worldwide Gross $51,775
Production Toho
Also known as
Onna ga kaidan wo agaru toki, When a Woman Ascends the Stairs, Cuando una mujer sube la escalera, Când o femeie urcă scările, Die Mädchen der Ginza, Gdy kobieta wchodzi po schodach, Mikor egy nő felmegy a lépcsőn, Nainen nousee portaita, Quand une femme monte l'escalier, Quando a Mulher Sobe a Escada, Quando Uma Mulher Sobe as Escadas, Quando una donna sale le scale, Une femme monte l'escalier, Vaghti Zani Az Pelleha Bala Miravad, Μια γυναίκα ανεβαίνει τη σκάλα, Όταν μια γυναίκα ανεβαίνει τη σκάλα, Когда женщина поднимается по лестнице, 女が階段を上る時, 女人步上楼梯时, 女人步上樓梯時

Film rating

8.0
Rate 10 votes
8 IMDb

Film Trailers

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When a Woman Ascends the Stairs - Trailer
When a Woman Ascends the Stairs Trailer
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Quotes

Matsukichi Sekine [to Keiko] Would you laugh if I proposed to you?
Matsukichi Sekine [Keiko appears uncomfortable, remains silent] I know. No need to answer. I just wanted to say it once. Pretend I never said it. Bye.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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