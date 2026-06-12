Cast
Amitabh Pandey
Self - RBI agent
Devaang Bagga
Deepak Bindra
Ajay Madhok
Air Chief Marshal
Cast and Crew
Director
Chinmay Mandlekar
Writer
Javed Akhtar, Vipul Amrutlal Shah, Ravi Asrani, Saurabh Bharat, Shubhendu Bhattacharya, Chinmay Mandlekar
Composer
Amit Trivedi, Mannan Shaah, Mannan Shah
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 2 minutes
Production year
2026
World premiere
12 June 2026
Release date
|12 June 2026
|Great Britain
|
|12A
|12 June 2026
|India
|
|
|12 June 2026
|UAE
|
|18TC
Worldwide Gross
$51,929
Production
Sunshine Pictures
Also known as
Governor, Governor: The Silent Saviour, Governor - The Silent Saviour