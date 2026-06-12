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Poster of Governor
7.0
Kinoafisha Films Governor
7.0

Governor

, 2026
Governor
India / Drama, Thriller
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Poster of Governor
7.0
Going 0
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Synopsis

The film is inspired by the real-life story of a former governor, depicting a scenario where India is on the verge of bankruptcy.

Cast

Manoj Bajpayee
Manoj Bajpayee
Governor
Adah Sharma
Noushad Mohamed Kunju
Madhoo
Aryan Pushkar
Mounis Ratta
Paresh
Krisha Kurup
Amitabh Pandey
Self - RBI agent
John Forbes
Marshall
Devaang Bagga
Deepak Bindra
Umar Raza Khan
Javed
Ajay Madhok
Air Chief Marshal
Director Chinmay Mandlekar
Writer Javed Akhtar, Vipul Amrutlal Shah, Ravi Asrani, Saurabh Bharat, Shubhendu Bhattacharya, Chinmay Mandlekar
Composer Amit Trivedi, Mannan Shaah, Mannan Shah
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2026
World premiere 12 June 2026
Release date
12 June 2026 Great Britain 12A
12 June 2026 India
12 June 2026 UAE 18TC
Worldwide Gross $51,929
Production Sunshine Pictures
Also known as
Governor, Governor: The Silent Saviour, Governor - The Silent Saviour

Film rating

7.0
Rate 14 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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