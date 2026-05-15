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Poster of Maniac Cop
6.0
Maniac Cop - Trailer
Kinoafisha Films Maniac Cop
6.0

Maniac Cop

, 1988
Maniac Cop
USA / Action, Horror, Detective, Crime / 18+
Trailers
Poster of Maniac Cop
6.0
Maniac Cop - Trailer
Maniac Cop  Trailer

Cast

Tom Atkins
Frank McCrae
Bruce Campbell
Bruce Campbell
Jack Forrest
Laurene Landon
Theresa Mallory
Richard Roundtree
Richard Roundtree
Commissioner Pike
William Smith
Captain Ripley
Robert Z'Dar
Matt Cordell
Sheree North
Sally Noland
James Dixon
Rocky Giordani
Dan Hicks
Erik Holland
Judy Kerr
Director William Lustig
Writer Larry Cohen
Composer Jay Chattaway
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1988
World premiere 13 May 1988
Release date
15 July 1988 Brazil 14
22 June 1988 France 12
22 June 1988 Germany 18
16 October 1989 Turkey
13 May 1988 USA R
Budget $1,100,000
Worldwide Gross $671,382
Production Shapiro-Glickenhaus Entertainment
Also known as
Maniac Cop, Bestia implacable, Bestia implacable (Policía maniático), Cordell, Din iad, Le flic de l'enfer, Maniac Cop - A Vingança, Maniac Cop - Poliziotto Sadico, Maniac Cop 1, Maniac Cop: O Exterminador, Maniakalny glina, Maniakalny gliniarz, Maniakkvõmm, Mániákus zsaru, Manijak u uniformi, Manyak Aranıyor, Mielipuoli kyttä, O maniakos batsos, Policaj manijak, Policajac manijak, Poliţist maniac, Poliziotto sadico, Violencia policial, Ο μανιακός μπάτσος, Маньяк-полицейский, Полицаят маниак, マニアック・コップ, 特警殺人狂, Zsarumánia, Policajt maniak, Obłąkany glina

Film rating

6.0
Rate 13 votes
6 IMDb

Film Trailers

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Maniac Cop - Trailer
Maniac Cop Trailer
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Quotes

Security Guard You always take a leak with a gun in your hand? That's a good way to blow your balls off!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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