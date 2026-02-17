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Narciso
6.8
Narciso
, 2026
Narciso
Paraguay, Germany, Brazil, Spain, France, Portugal, Uruguay / Drama
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Narciso
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Synopsis
Paraguay, 1958. The charismatic Narciso returns from Buenos Aires with rock ’n’ roll in his veins. Under the suffocating military regime, he becomes a music sensation and a symbol of freedom. But then, after his final show, he is found dead…
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Cast
Diro Romero
Narciso
Manuel Cuenca
Lulu
Margarita Irun
Goya
Arturo Fleitas
Dracula
Nahuel Pérez Biscayart
Mister Wesson
Mona Martínez
Nenucha
Aníbal Ortíz
Natalia Cálcena
Belén Vierci
Alberto Sánchez
Liz Fernández Casabianca
Director
Marcelo Martinessi
Writer
Marcelo Martinessi
,
Guido Rodríguez Alcalá
Composer
Zeltia Montes
Cast and Crew
Film details
Country
Paraguay / Germany / Brazil / Spain / France / Portugal / Uruguay
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2026
World premiere
17 February 2026
Release date
9 April 2026
Paraguay
2 October 2026
Spain
Production
La Fabrica Nocturna Cinéma, Luxor Films, Pandora Filmproduktion
Also known as
Narciso, ¿Quién mató a Narciso?
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Film rating
6.8
Rate
10
votes
6.7
IMDb
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Narciso
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