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Poster of Narciso
6.8
Narciso - Trailer
Kinoafisha Films Narciso
6.8

Narciso

, 2026
Narciso
Paraguay, Germany, Brazil, Spain, France, Portugal, Uruguay / Drama
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Poster of Narciso
6.8
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Narciso - Trailer
Narciso  Trailer

Synopsis

Paraguay, 1958. The charismatic Narciso returns from Buenos Aires with rock ’n’ roll in his veins. Under the suffocating military regime, he becomes a music sensation and a symbol of freedom. But then, after his final show, he is found dead…

Cast

Diro Romero
Narciso
Manuel Cuenca
Lulu
Margarita Irun
Goya
Arturo Fleitas
Dracula
Nahuel Pérez Biscayart
Nahuel Pérez Biscayart
Mister Wesson
Mona Martínez
Nenucha
Aníbal Ortíz
Natalia Cálcena
Belén Vierci
Alberto Sánchez
Liz Fernández Casabianca
Director Marcelo Martinessi
Writer Marcelo Martinessi, Guido Rodríguez Alcalá
Composer Zeltia Montes
Cast and Crew

Film details

Country Paraguay / Germany / Brazil / Spain / France / Portugal / Uruguay
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2026
World premiere 17 February 2026
Release date
9 April 2026 Paraguay
2 October 2026 Spain
Production La Fabrica Nocturna Cinéma, Luxor Films, Pandora Filmproduktion
Also known as
Narciso, ¿Quién mató a Narciso?

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb

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Narciso - Trailer
Narciso Trailer
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