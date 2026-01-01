Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Man Baby
Kinoafisha Films Man Baby

Man Baby

, 2025
Man Baby
Comedy, Horror / 18+
Poster of Man Baby

Synopsis

When David finds out his girlfriend is pregnant, his penis falls off. To be deemed mature enough to have it reattached, he must complete a 5-step programme of self-improvement whilst simultaneously being stalked by a mysterious creature.

Cast

Divian Ladwa
Aakash Shukal
Kerry Fitzgerald
Emily Beach
Martyn Luke
Nicole Proctor
Director Philip Hardy
Writer Philip Hardy
Composer Christopher Schlechte-Bond
Cast and Crew

Film details

Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2025
Production Art Omnivores, Matte Black London Productions
Also known as
Man Baby

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Place in the rating
Best Films of 2025  Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Zhdun 2
Zhdun 2
2026, Russia, Comedy, Family
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Litvyak
Litvyak
2026, Russia, Action, Drama, History, War
Gruzovichki
Gruzovichki
2026, Russia, Animation
Sem vyorst do rassveta
Sem vyorst do rassveta
2025, Russia, Drama, War, History
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Undertone
Undertone
2025, Canada / USA, Horror, Sci-Fi, Thriller
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Grace
Grace
2025, Italy, Drama
Beast
Beast
2026, USA / Australia, Action, Drama, Sport
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more