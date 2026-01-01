Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of My Favorite Wife
7.2
My Favorite Wife - trailer
Kinoafisha Films My Favorite Wife
7.2

My Favorite Wife

, 1940
My Favorite Wife
USA / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of My Favorite Wife
7.2
My Favorite Wife - trailer
My Favorite Wife  trailer

Synopsis

Years after she was presumed dead in a shipwreck, Ellen Arden returns home to the surprise of her husband recently remarrying. But he too gets a shock when he learns that Ellen spent her time alone on an island with another man.

Cast

Cary Grant
Cary Grant
Irene Dunne
Randolph Scott
Gail Patrick
Ann Shoemaker
Scotty Beckett
Director Garson Kanin
Writer Bella Spewack, Sam Spewack, Leo McCarey
Composer Roy Webb
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1940
World premiere 2 May 1940
Release date
1 January 1941 Brazil L
26 August 1948 Germany 16
13 June 1940 Great Britain U
26 August 1948 Italy
17 May 1940 USA
Production RKO Radio Pictures
Also known as
My Favorite Wife, Mi mujer favorita, Meine Lieblingsfrau, Meine liebste Frau, A Minha Mulher Favorita, His favorite wife, İlk Göz Ağrısı, Ishti Ha-Mooadefet, Kedvenc feleségem, Közbelép a feleségem, La meva dona favorita, Le mie due mogli, Lempivaimoni, Ma femme préférée, Mi esposa favorita, Mijn verkozen vrouw, Min favorithustru, Min favoritthustru, Min yndlingshustru, Minha Esposa Favorita, Moja najdraža supruga, Moja najljubsa zena, Moja najmilsza żona, Mon épouse favorite, My Favourite Wife, Seine Lieblingsfrau, Wie van mijn vrouwtjes?, Ποιαν απ' τις δύο;, Моя любимая жена, ママのご帰還

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Film Trailers

All trailers
My Favorite Wife - trailer
My Favorite Wife Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Zhdun 2
Zhdun 2
2026, Russia, Comedy, Family
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Litvyak
Litvyak
2026, Russia, Action, Drama, History, War
Gruzovichki
Gruzovichki
2026, Russia, Animation
Sem vyorst do rassveta
Sem vyorst do rassveta
2025, Russia, Drama, War, History
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Undertone
Undertone
2025, Canada / USA, Horror, Sci-Fi, Thriller
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Grace
Grace
2025, Italy, Drama
Beast
Beast
2026, USA / Australia, Action, Drama, Sport
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more