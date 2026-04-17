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Poster of Omnipresentes
Kinoafisha Films Omnipresentes

Omnipresentes

, 2026
Omnipresentes
Peru, Venezuela / Thriller
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Poster of Omnipresentes
Going 0
Not going 1

Cast

José Medina
José
Yamile Caparó
Andrea
Mario Ballón
Matías
Pablo Cifuentes
Hombre sin brazo
Osvaldo Salas
Zombie 1 en parque
Marcos Anteliz
Zombie 2 en parque
Manuel Santillán
Zombie en carro
Oscar Ludeña
Conductor
Yamile Caparó Cuba
Andrea
Jose Medina
José
Acuarela Cayo
Niña abandonada en auto
Rosa Cámere
Mujer muerta en cama
Director Farid Rodriguez Rivero, Farid Rodríguez Rivero
Writer Farid Rodríguez Rivero, Farid Rodriguez Rivero
Cast and Crew

Film details

Country Peru / Venezuela
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 2026
World premiere 17 April 2026
Budget $55,000
Production El Fantasma, Feelart Company, Gold Star Films
Also known as
Omnipresentes, Вездесущие

Film rating

0.0
Rate 1 vote
Updated 15 April 2026
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