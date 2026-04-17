Cast
Pablo Cifuentes
Hombre sin brazo
Marcos Anteliz
Zombie 2 en parque
Manuel Santillán
Zombie en carro
Yamile Caparó Cuba
Andrea
Acuarela Cayo
Niña abandonada en auto
Rosa Cámere
Mujer muerta en cama
Cast and Crew
Director
Farid Rodriguez Rivero, Farid Rodríguez Rivero
Writer
Farid Rodríguez Rivero, Farid Rodriguez Rivero
Film details
Country
Peru / Venezuela
Runtime
1 hour 17 minutes
Production year
2026
World premiere
17 April 2026
Budget
$55,000
Production
El Fantasma, Feelart Company, Gold Star Films
Also known as
Omnipresentes, Вездесущие