Cast
Paresh Rawal
Jagdish Kewalramani
Jisshu Sengupta
Vasudev Acharya
Rajpal Naurang Yadav
Balli Bajwa
Govardhan Asrani
Shantaram Yadav
Rajesh Sharma
Dushyant Acharya
Manoj Joshi
Govind Maharaj
Zakir Hussain
Vashishtha Guruji
Cast and Crew
Director
Priyadarshan
Writer
Rohan Shankar, Priyadarshan, Aakash Kaushik, Abhilash Nair, Kumaar, Abilash Nair
Composer
Pritam Chakraborty, Ronnie Raphael
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 53 minutes
Production year
2026
Online premiere
11 June 2026
World premiere
10 April 2026
Release date
|17 April 2026
|Canada
|
|14A
|16 April 2026
|Czechia
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|17 April 2026
|Germany
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|16 April 2026
|Great Britain
|
|12A
|17 April 2026
|Hong Kong
|
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|17 April 2026
|India
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|U/A 16+
|17 April 2026
|Indonesia
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|17+
|17 April 2026
|Latvia
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|24 April 2026
|Lithuania
|
|N13
|17 April 2026
|Nepal
|
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|29 May 2026
|Panama
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|16 April 2026
|South Africa
|
|16
|10 April 2026
|UAE
|
|18TC
|16 April 2026
|USA
|
|
Budget
1,500,000,000 INR
Worldwide Gross
$4,912,634
Production
Balaji Motion Pictures, Balaji Telefilms, Cape of Good Films
Also known as
Bhooth Bangla, Bhooth Bangla - Spoku nams, Bhooth Bangla: Nozze maledette, Elátkozott esküvő, La boda maldita, บังกะโลผีสิง