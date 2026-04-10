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Poster of Bhooth Bangla
5.9
Bhooth Bangla - Official teaser
Kinoafisha Films Bhooth Bangla
5.9

Bhooth Bangla

, 2026
Bhooth Bangla
India / Comedy, Horror
Trailers
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Poster of Bhooth Bangla
5.9
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Bhooth Bangla - Official teaser
Bhooth Bangla  Official teaser

Synopsis

A haunted mansion serves as the setting for supernatural events, blending comedy with horror, drawing inspiration from Indian mythology.

Cast

Akshay Kumar
Akshay Kumar
Madhav Acharya
Wamiqa Gabbi
Priya
Paresh Rawal
Jagdish Kewalramani
Tabu
Yashodha
Jisshu Sengupta
Vasudev Acharya
Rajpal Naurang Yadav
Balli Bajwa
Govardhan Asrani
Shantaram Yadav
Mithila Palkar
Meera Acharya
Rajesh Sharma
Dushyant Acharya
Mithun Chakraborty
Mithun Chakraborty
Manoj Joshi
Govind Maharaj
Zakir Hussain
Vashishtha Guruji
Director Priyadarshan
Writer Rohan Shankar, Priyadarshan, Aakash Kaushik, Abhilash Nair, Kumaar, Abilash Nair
Composer Pritam Chakraborty, Ronnie Raphael
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 53 minutes
Production year 2026
Online premiere 11 June 2026
World premiere 10 April 2026
Release date
17 April 2026 Canada 14A
16 April 2026 Czechia
17 April 2026 Germany
16 April 2026 Great Britain 12A
17 April 2026 Hong Kong
17 April 2026 India U/A 16+
17 April 2026 Indonesia 17+
17 April 2026 Latvia
24 April 2026 Lithuania N13
17 April 2026 Nepal
29 May 2026 Panama
16 April 2026 South Africa 16
10 April 2026 UAE 18TC
16 April 2026 USA
Budget 1,500,000,000 INR
Worldwide Gross $4,912,634
Production Balaji Motion Pictures, Balaji Telefilms, Cape of Good Films
Also known as
Bhooth Bangla, Bhooth Bangla - Spoku nams, Bhooth Bangla: Nozze maledette, Elátkozott esküvő, La boda maldita, บังกะโลผีสิง

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5 IMDb
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Best Comedies 
Updated 27 April 2026

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Bhooth Bangla - Official teaser
Bhooth Bangla Official teaser
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