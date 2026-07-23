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Poster of Super Troopers 3
Kinoafisha Films Super Troopers 3

Super Troopers 3

, 2026
Super Troopers 3
USA / Comedy, Crime, Detective
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Poster of Super Troopers 3
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Synopsis

The third installment in the Super Troopers franchise. Plot TBA.

Cast

Steve Lemme
Mac
Erik Stolhanske
Kevin Heffernan
Farva
Brian Cox
Brian Cox
Captain John O'Hagan
Marisa Coughlan
Ursula Hanson
Nat Faxon
Nat Faxon
Captain Todd Markowski
Chace Crawford
Chace Crawford
Baker Buchanan
Hannah Simone
Iqbal Theba
Sakina Jaffrey
Sakina Jaffrey
Jon Rudnitsky
Jon Rudnitsky
Jay Chandrasekhar
Thorny
Director Jay Chandrasekhar
Writer Jay Chandrasekhar, Steve Lemme, Kevin Heffernan, Paul Soter, Erik Stolhanske
Composer Leo Birenberg, Zach Robinson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2026
World premiere 6 August 2026
Release date
6 August 2026 Australia MA 15+
6 August 2026 Brazil
6 August 2026 Germany
7 August 2026 Great Britain 15
7 August 2026 Ireland 15A
7 August 2026 Lithuania N16
7 August 2026 USA
Production Broken Lizard Industries
Also known as
Super Troopers 3, Superpatrull 3, Super Troopers 3: Winter Soldiers

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Best Comedies 
Updated 23 July 2026
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