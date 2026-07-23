Cast
Cast and Crew
Composer
Leo Birenberg, Zach Robinson
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2026
World premiere
6 August 2026
Release date
|6 August 2026
|Australia
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|MA 15+
|6 August 2026
|Brazil
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|6 August 2026
|Germany
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|7 August 2026
|Great Britain
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|15
|7 August 2026
|Ireland
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|15A
|7 August 2026
|Lithuania
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|N16
|7 August 2026
|USA
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Production
Broken Lizard Industries
Also known as
Super Troopers 3, Superpatrull 3, Super Troopers 3: Winter Soldiers