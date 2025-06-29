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Poster of Karla
7.2
Kinoafisha Films Karla
7.2

Karla

, 2025
Karla
Germany / Crime, Drama / 18+
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Poster of Karla
7.2
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Synopsis

Twelve-year-old Karla testifies in court. She makes serious accusations against her own father, who should have guaranteed her safety. Judge Lamy supports her in this difficult trial and becomes her most important confidant.

Cast

Elise Krieps
Karla
Rainer Bock
Rainer Bock
Richter Lamy
Imogen Kogge
Frau Steinberg
Torben Liebrecht
Karl Ebel
Katharina Schüttler
Katharina Schüttler
Viktoria Ebel
Robert Hunger-Bühler
Staatsanwalt Fries
Frank Vockroth
Carlotta von Falkenhayn
Ulla Geiger
Schwester Theresa
Ben Braun
Dr. Ulf Steining
Christian Koch
Luis Vorbach
Luis Vorbach
Director Christina Tournatzés
Writer Yvonne Görlach
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2025
Online premiere 5 March 2026
World premiere 29 June 2025
Release date
27 November 2025 Argentina +16
28 November 2025 Austria
2 October 2025 Germany 12
22 January 2026 Greece
28 August 2026 Sweden
Production Achtung Panda! Media, BR / Arte, Studio.TV.Film
Also known as
Karla, Κάρλα

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Updated 30 March 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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