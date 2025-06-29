Cast
Imogen Kogge
Frau Steinberg
Torben Liebrecht
Karl Ebel
Ulla Geiger
Schwester Theresa
Ben Braun
Dr. Ulf Steining
Cast and Crew
Director
Christina Tournatzés
Writer
Yvonne Görlach
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2025
Online premiere
5 March 2026
World premiere
29 June 2025
Release date
|27 November 2025
|Argentina
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|+16
|28 November 2025
|Austria
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|2 October 2025
|Germany
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|12
|22 January 2026
|Greece
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|28 August 2026
|Sweden
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Production
Achtung Panda! Media, BR / Arte, Studio.TV.Film