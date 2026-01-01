No Ordinary Heist
No Ordinary Heist
, 2026
No Ordinary Heist
Ireland / Drama
Synopsis
Inspired by an extraordinary true story. In heavily policed, post conflict Belfast, two Northern Bank workers become pawns when a dangerous gang use tiger-kidnapping in an unorthodox, brilliant bank heist.
Cast
Eddie Marsan
Éanna Hardwicke
Michelle Fairley
Eva Birthistle
Donal O'Hanlon
Steven Calvert
Director
Colin McIvor
Writer
Colin McIvor
,
Aisling Corristine
Composer
Phil Kieran
Cast and Crew
Film details
Country
Ireland
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2026
Worldwide Gross
$135,906
Production
Picture Locked Productions, Blue Ink Films, Next Wednesday Productions
Also known as
No Ordinary Heist
Film rating
7.1
7.2
IMDb
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
