Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sardaar Gabbar Singh
4.6
Kinoafisha Films Sardaar Gabbar Singh
4.6

Sardaar Gabbar Singh

, 2016
Sardaar Gabbar Singh
India / Action, Comedy / 18+
Poster of Sardaar Gabbar Singh
4.6

Synopsis

Gabbar Singh arrives at the empire of Rathanpur to save the princess and the civilians from the ruthless criminal Bhairav Singh.

Cast

Pawan Kalyan
Sardaar Gabbar Singh
Kajal Aggarwal
Arshi Devi
Sharad Kelkar
Bhairao Singh
Sanjjanaa Galrani
Gayatri
Brahmanandam
Shekar Singh
Mohammad Ali
Samba
Tanikella Bharani
Gabbar Singh's uncle
Mukesh Rishi
Hari Narayana
Rao Ramesh
Ramesh Talwar
Pradeep Singh Rawat
Kabir Duhan Singh
Urvashi
Director K.S. Ravindra
Writer Pawan Kalyan, Sai Madhav Burra
Composer Devi Sri Prasad
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 44 minutes
Production year 2016
Worldwide Gross $13,504,607
Production North Star Entertainments, Northstar Entertainment, Pawan Kalyan Creative Works
Also known as
Sardaar Gabbar Singh, Sardar Gabbar Singh

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 16 March 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more