Cast
Pawan Kalyan
Sardaar Gabbar Singh
Kajal Aggarwal
Arshi Devi
Sharad Kelkar
Bhairao Singh
Sanjjanaa Galrani
Gayatri
Tanikella Bharani
Gabbar Singh's uncle
Mukesh Rishi
Hari Narayana
Cast and Crew
Director
K.S. Ravindra
Writer
Pawan Kalyan, Sai Madhav Burra
Composer
Devi Sri Prasad
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 44 minutes
Production year
2016
Worldwide Gross
$13,504,607
Production
North Star Entertainments, Northstar Entertainment, Pawan Kalyan Creative Works
Also known as
Sardaar Gabbar Singh, Sardar Gabbar Singh