Cast
Anton Lytvynov
Birthday Party Guest
Alex Sino
Andrei Borisovich
Cast and Crew
Composer
Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Film details
Country
France / Latvia / Germany
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
2026
World premiere
19 May 2026
Release date
|20 November 2026
|Canada
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|14 October 2026
|France
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|22 January 2027
|Spain
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|20 November 2026
|USA
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Production
CG Cinéma, MK2 Productions, Telekompanija Forma Pro
Also known as
Minotaur, Minotaure, Minotauro, Минотавр, Jupiter, What Happens