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Poster of Minotaur
7.7
Minotaur - Trailer
Kinoafisha Films Minotaur
7.7

Minotaur

, 2026
Minotaur
France, Latvia, Germany / Drama
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Poster of Minotaur
7.7
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Minotaur - Trailer
Minotaur  Trailer

Synopsis

The director of a Russian company is preparing to fire his employees. At the same time, he discovers that his wife is cheating on him.

Cast

Juris Žagars
Varvara Shmykova
Varvara Shmykova
Natasha
Iris Lebedeva
Galina
Dmytro Mazurov
Dmytro Mazurov
Gleb
Anatoliy Belyy
Anatoliy Belyy
Yuriy Zavalnyouk
Anton
Anton Lytvynov
Birthday Party Guest
Anastasia Mischenko
Vladimir Friedman
Mayor
Alex Sino
Andrei Borisovich
Boris Kudrin
Seryozha
Rudgy Pajany
Adrien
Director Andrej Zvyagincev
Writer Andrej Zvyagincev, Simon Lyashenko, Claude Chabrol
Composer Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Cast and Crew

Film details

Country France / Latvia / Germany
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2026
World premiere 19 May 2026
Release date
20 November 2026 Canada
14 October 2026 France
22 January 2027 Spain
20 November 2026 USA
Production CG Cinéma, MK2 Productions, Telekompanija Forma Pro
Also known as
Minotaur, Minotaure, Minotauro, Минотавр, Jupiter, What Happens

Film rating

7.7
Rate 13 votes
7.5 IMDb
Updated 8 July 2026

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Minotaur - Trailer
Minotaur Trailer
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