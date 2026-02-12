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Poster of O' Romeo
5.8
O' Romeo - Trailer
Kinoafisha Films O' Romeo
5.8

O' Romeo

, 2026
O' Romeo
India / Action, Crime, Drama
Trailers
Going 4
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Poster of O' Romeo
5.8
Going 4
Not going 1
O' Romeo - Trailer
O' Romeo  Trailer

Synopsis

What fate awaits a stone-hearted gangster, a bloodthirsty womaniser, when true love claims him, helpless and unguarded- a gang war that shakes the entire underworld and crime syndicate to their very roots.

Cast

Shahid Kapoor
Shahid Kapoor
Hussain Ustara
Tripti Dimri
Tripti Dimri
Afsha
Avinash Tiwary
Avinash Tiwary
Jalal
Randeep Hooda
Randeep Hooda
Nana Patekar
Nana Patekar
Ismail Khan
Disha Patani
Disha Patani
Julie
Farida Jalal
Farida Jalal
Dadi
Shakti Kapoor
Shakti Kapoor
Ram Kapoor
Ram Kapoor
Akshay Kumar
Akshay Kumar
Cameo appearance
Tamannaah Bhatia
Tamannaah Bhatia
Rabia
Vikrant Massey
Vikrant Massey
Mehboob
Director Vishal Bhardwaj
Writer Vishal Bhardwaj, Rohan Narula, Hussain Zaidi
Composer Vishal Bhardwaj
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 45 minutes
Production year 2026
Online premiere 9 April 2026
World premiere 12 February 2026
Release date
13 February 2026 Russia ООО "МАРИНА ТОКИЗ"
13 February 2026 Australia MA 15+
13 February 2026 Bahrain
13 February 2026 Belgium 16
13 February 2026 Canada 14A
12 February 2026 Czechia
13 February 2026 Fiji
13 February 2026 France 12
13 February 2026 Germany 18
13 February 2026 Hong Kong III
13 February 2026 India A
13 February 2026 Indonesia 17+
13 February 2026 Ireland 16
13 February 2026 Israel 16
13 February 2026 Italy 6+
13 February 2026 Luxembourg 16
13 February 2026 Macao D
13 February 2026 Malaysia 18SG
13 February 2026 Malta
13 February 2026 Myanmar
13 February 2026 Nepal
13 February 2026 New Zealand R16
13 February 2026 Oman
13 February 2026 Saudi Arabia
13 February 2026 Singapore M18
13 February 2026 South Africa 16
13 February 2026 Sri Lanka
13 February 2026 UAE 18TC
13 February 2026 USA NR
Worldwide Gross $1,795,940
Production Nadiadwala Grandson Entertainment, VB Films
Also known as
O' Romeo, O'Romeo, O Romeo, О'Ромео, Arjun Ustara

Film rating

5.8
Rate 15 votes
5.2 IMDb
Updated 24 February 2026

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