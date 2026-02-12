|13 February 2026
|Russia
|ООО "МАРИНА ТОКИЗ"
|13 February 2026
|Australia
|MA 15+
|13 February 2026
|Bahrain
|13 February 2026
|Belgium
|16
|13 February 2026
|Canada
|14A
|12 February 2026
|Czechia
|13 February 2026
|Fiji
|13 February 2026
|France
|12
|13 February 2026
|Germany
|18
|13 February 2026
|Hong Kong
|III
|13 February 2026
|India
|A
|13 February 2026
|Indonesia
|17+
|13 February 2026
|Ireland
|16
|13 February 2026
|Israel
|16
|13 February 2026
|Italy
|6+
|13 February 2026
|Luxembourg
|16
|13 February 2026
|Macao
|D
|13 February 2026
|Malaysia
|18SG
|13 February 2026
|Malta
|13 February 2026
|Myanmar
|13 February 2026
|Nepal
|13 February 2026
|New Zealand
|R16
|13 February 2026
|Oman
|13 February 2026
|Saudi Arabia
|13 February 2026
|Singapore
|M18
|13 February 2026
|South Africa
|16
|13 February 2026
|Sri Lanka
|13 February 2026
|UAE
|18TC
|13 February 2026
|USA
|NR