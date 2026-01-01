Menu
Synopsis

Paris Hilton's musical journey unfolds through rare footage and intimate moments, from her debut album to her latest work. A raw look at her evolution as an artist and icon, blending performances with personal revelations.
Country USA / South Korea
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2026
Worldwide Gross $206,638
Production 11:11 Media, CJ 4DPlex
Also known as
Infinite Icon: A Visual Memoir, Paris Hilton Ícono infinito: Una memoria visual, Infinite Icon: Uma Memória Visual, Ícono infinito: Una memoria visual, Paris Hilton Infinite Icon: A Visual Memoir
Cast
Paris Hilton
Paris Hilton
Cast and Crew

Film rating

8.8
Rate 15 votes
8.3 IMDb
