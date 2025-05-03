Cast
Ginna Claire Mason
Stella
Holly Robinson Peete
Rosalind
Alexis Baca
Hannahs Friend
JC Anthony
Luncheon Guest
Oliver Bartolomeo
Bellhop
Jennifer Brewer
Rosalind's Friend
Cast and Crew
Director
Amy Barrett
Writer
Amy Barrett, Austin Highsmith, Bruce D. Johnson, Uma Incrocci
Composer
Russ Howard III
Film details
Country
Canada
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2025
World premiere
3 May 2025
Production
Hallmark Media, Johnson Production Group, RNR Media
Also known as
Hats Off to Love, Egy kalapnyi szerelem, Romansa na Kentaki derbiju, Romansa na utrci u Kentuckyju, Um Brinde ao Amor, Un cappello per innamorarsi, Un chapeau pour madame Fairchild