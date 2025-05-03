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Poster of Hats Off to Love
5.6
Kinoafisha Films Hats Off to Love
5.6

Hats Off to Love

, 2025
Hats Off to Love
Canada / Drama, Romantic / 18+
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Poster of Hats Off to Love
5.6
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Synopsis

Stella designs hats and fascinators for socialite Rosalind and meets her son Christian who's training a horse to compete in the Louisville Derby.

Cast

Ginna Claire Mason
Stella
Holly Robinson Peete
Rosalind
John Clarence Stewart
John Clarence Stewart
Christian
Darla Delgado
Odette
Alexis Baca
Hannahs Friend
Steve Heinz
Holly Bonney
Rena Strober
Hannah
JC Anthony
Luncheon Guest
Oliver Bartolomeo
Bellhop
Jennifer Brewer
Rosalind's Friend
Devin Conway
Brian
Director Amy Barrett
Writer Amy Barrett, Austin Highsmith, Bruce D. Johnson, Uma Incrocci
Composer Russ Howard III
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2025
World premiere 3 May 2025
Production Hallmark Media, Johnson Production Group, RNR Media
Also known as
Hats Off to Love, Egy kalapnyi szerelem, Romansa na Kentaki derbiju, Romansa na utrci u Kentuckyju, Um Brinde ao Amor, Un cappello per innamorarsi, Un chapeau pour madame Fairchild

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Updated 18 December 2025
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