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Poster of Royal-ish
6.6
Kinoafisha Films Royal-ish
6.6

Royal-ish

, 2025
Royal-ish
Canada, USA, Ireland / Romantic / 18+
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Poster of Royal-ish
6.6
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Synopsis

Lacey is an amusement park princess who befriends 8-year-old Rose, a real-life princess, and is recruited by her handsome father to travel to their kingdom and be the new governess.

Cast

Nichole Bloom
Nichole Bloom
Lacey Pope
William Moseley
William Moseley
Henry Frederick Augustus Sabine
Brendan Dempsey
Varon
Francesca Europa
Princess Caitriona Rose Sabine
Emily Swain
Queen Eloise
Stephen Mullan
Ian
Sophia Adli
Ava Lee
Hannah Brady
Miss Daphne
John Nayagam
Mr. Dole
Ann Maria Bridges
Marie
Director Roger M. Bobb
Writer Tracy Andreen, Teri Wilson
Composer Tommy Fields
Cast and Crew

Film details

Country Canada / USA / Ireland
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2025
Online premiere 9 December 2025
World premiere 9 December 2025
Production Hallmark Media, Lighthouse Pictures, Treehouse Media
Also known as
Royal-ish, Für immer Prinzessin, Kraljevski, Royal-ish - Principessa per caso, Umalo kraljevna, Volt egyszer egy királyi nyár

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Updated 8 December 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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