Cast
Francesca Europa
Princess Caitriona Rose Sabine
Cast and Crew
Director
Roger M. Bobb
Writer
Tracy Andreen, Teri Wilson
Composer
Tommy Fields
Film details
Country
Canada / USA / Ireland
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2025
Online premiere
9 December 2025
World premiere
9 December 2025
Production
Hallmark Media, Lighthouse Pictures, Treehouse Media
Also known as
Royal-ish, Für immer Prinzessin, Kraljevski, Royal-ish - Principessa per caso, Umalo kraljevna, Volt egyszer egy királyi nyár