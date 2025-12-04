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Poster of Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw
6.0
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw - Trailer
Kinoafisha Films Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw
6.0

Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw

, 2025
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw
USA / Animation, Comedy, Drama / 18+
Trailers
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Poster of Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw
6.0
Going 1
Not going 0
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw - Trailer
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw  Trailer

Synopsis

When laid-back Greg finds himself at odds with his dad’s outsized expectations, pressure builds to turn his act around. After a series of hilarious near-disasters, Greg’s dad presents him with an ultimatum that just might challenge Greg’s wimpy ways for good.

Cast

Jill Basey
Mrs. Canfield
Erica Cerra
Susan
William Stanford Davis
William Stanford Davis
Troopmaster Barrett
Chris Diamantopoulos
Chris Diamantopoulos
Frank
Jessica DiCicco
Jessica DiCicco
Hunter Dillon
Rodrick
Lex Lang
Gracen Newton
Punam Patel
Punam Patel
Randy Pearlstein
Bashir Salahuddin
Brian Stepanek
Brian Stepanek
Director Gino Nichele
Writer Jeff Kinney
Composer Adam Hochstatter, John Paesano
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2025
Online premiere 4 December 2025
World premiere 4 December 2025
Production Walt Disney Pictures, Bardel Entertainment, Twentieth Century Animation
Also known as
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw, El diario de Greg: ¡Esto es el colmo!, Le journal d'un dégonflé: Trop, c'est trop, Dagbok för alla mina fans: Ett hopplöst fall, Deník malého poseroutky: Poslední kapka, Denník odvážneho bojka: Posledná kvapka, Diário de um Banana: A Gota D'Água, Diario di una schiappa: Ora basta!, Diary of A Wimpy Kid Christmas: The Last Straw, Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystikiego, Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál, En pingles dagbok: Siste stikk, Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht's!, Het leven van een loser: Bekijk het maar!, Jurnalul unui puști: Ultima Picǎturǎ, Neropatin päiväkirja: Viimeinen oljenkorsi, O Diário de um Banana: A Última Gota, Wimpy Kid: Nok er nok, Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Το ποτήρι ξεχείλισε, Дневник слабака: Последняя капля, グレッグのダメ日記 もう、がまんできない！

Cartoon rating

6.0
Rate 13 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025  Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 5 December 2025

Film Trailers

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Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw - Trailer
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw Trailer
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