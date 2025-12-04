Also known as

Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw, El diario de Greg: ¡Esto es el colmo!, Le journal d'un dégonflé: Trop, c'est trop, Dagbok för alla mina fans: Ett hopplöst fall, Deník malého poseroutky: Poslední kapka, Denník odvážneho bojka: Posledná kvapka, Diário de um Banana: A Gota D'Água, Diario di una schiappa: Ora basta!, Diary of A Wimpy Kid Christmas: The Last Straw, Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystikiego, Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál, En pingles dagbok: Siste stikk, Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht's!, Het leven van een loser: Bekijk het maar!, Jurnalul unui puști: Ultima Picǎturǎ, Neropatin päiväkirja: Viimeinen oljenkorsi, O Diário de um Banana: A Última Gota, Wimpy Kid: Nok er nok, Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Το ποτήρι ξεχείλισε, Дневник слабака: Последняя капля, グレッグのダメ日記 もう、がまんできない！

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