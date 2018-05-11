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Film rating
7.7
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7.7IMDb
Updated 25 November 2025
Quotes
Valerie SteeleOf course she's wearing a corset. Women climbed mountains wearing corsets. They could certainly direct a movie wearing corsets.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.