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Poster of Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
7.7
Kinoafisha Films Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
7.7

Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché

, 2018
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
Biography, Documentary, History / 18+
Poster of Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
7.7

Cast

Jodie Foster
Jodie Foster
Narrator
Alice Guy
Self
Pamela B. Green
Self
Catherine Hardwicke
Catherine Hardwicke
Self
Lorenzo di Bonaventura
Self
Patty Jenkins
Patty Jenkins
Self
Gale Anne Hurd
Self
Jon Chu
Jon Chu
Self
Mark Romanek
Mark Romanek
Self
Lake Bell
Lake Bell
Ava DuVernay
Ava DuVernay
Julie Delpy
Julie Delpy
Director Pamela B. Green
Writer Pamela B. Green, Joan Simon
Composer Peter Adams
Cast and Crew

Film details

Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2018
Online premiere 5 June 2019
World premiere 11 May 2018
Release date
29 October 2020 Brazil
22 June 2020 France
7 December 2018 USA
Worldwide Gross $210,247
Production Wildwood Enterprises, Artemis Rising Foundation, Foothill Productions
Also known as
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, Alice Guy-Blaché: a História não contada da primeira cineasta do mundo, Bądź sobą, czyli nieopowiedziana historia Alice Guy-Blaché, Be Natural - A História Nunca Contada De Alice Guy-Blaché, Be Natural - La storia mai raccontata di Alice Guy-Blaché, Be Natural - Sei du selbst: Die Filmpionierin Alice Guy-Blaché, Be Natural : L'Histoire cachée d'Alice Guy-Blaché, Be Natural : L'Histoire inédite d'Alice Guy-Blaché, Be Natural: A História não Contada da Primeira Cineasta do Mundo, Ensimmäinen nainen: Alice Guy-Blaché, Första kvinnan: Alice Guy-Blaché, La pionera, Sé natural: Alice Guy-Blaché, Sé Natural: La vida de Alice Guy-Blaché - La primer cineasta del mundo, Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше, Природна: невідома історія Аліс Ґі-Блаше, 尋找愛麗絲吉, 映画はアリスから始まった, La pionera: la historia desconocida de Alice Guy-Blaché

Film rating

7.7
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Updated 25 November 2025
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