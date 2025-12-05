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Poster of Akhanda 2
6.7
Akhanda 2 - Trailer
Kinoafisha Films Akhanda 2
6.7

Akhanda 2

, 2025
Akhanda 2
India / Action / 18+
Trailers
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Poster of Akhanda 2
6.7
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Akhanda 2 - Trailer
Akhanda 2  Trailer

Synopsis

When all hope died, Akhanda arrived. He saved his family, protected his people, killed the wrong doers, and went back into isolation. But years later, new threats have emerged putting the world in danger. And as the world burns, Akhanda returns.

Cast

Nandamuri Balakrishna
MLA Bala Murali Krishna
Samyuktha Menon
Archana Goswami
Saswata Chatterjee
Chang
Shamna Kasim
Aadhi
Netra
Kabir Duhan Singh
Sharath Lohitashwa
Murali Mohan
Harshaali Malhotra
Janani
Viji Chandrashekhar
Dharani
Sangay Tsheltrim
Xiang Lee
Y.G. Mahendran
Director Boyapati Srinu
Writer Boyapati Srinu, M Prasad Babu, Rishikesh Kailas
Composer S. Thaman
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 2025
World premiere 5 December 2025
Release date
10 December 2025 Lithuania
5 December 2025 UAE 18TC
Worldwide Gross $226,989
Production 14 Reels Plus, Sarke Studio
Also known as
Akhanda 2, Akhanda 2 - Thaandavam, Akhanda 2: Thaandavam

Film rating

6.7
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Updated 29 December 2025

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Akhanda 2 - Trailer
Akhanda 2 Trailer
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