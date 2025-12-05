When all hope died, Akhanda arrived. He saved his family, protected his people, killed the wrong doers, and went back into isolation. But years later, new threats have emerged putting the world in danger. And as the world burns, Akhanda returns.
Cast
Nandamuri Balakrishna
MLA Bala Murali Krishna
Samyuktha Menon
Archana Goswami
Saswata Chatterjee
Chang
Shamna Kasim
Aadhi
Netra
Kabir Duhan Singh
Sharath Lohitashwa
Murali Mohan
Harshaali Malhotra
Janani
Viji Chandrashekhar
Dharani
Sangay Tsheltrim
Xiang Lee
Y.G. Mahendran
DirectorBoyapati Srinu
WriterBoyapati Srinu, M Prasad Babu, Rishikesh Kailas