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Poster of Broke
6.1
Kinoafisha Films Broke
6.1

Broke

, 2025
Broke
USA, Luxembourg, South Africa / Drama, Western / 18+
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Synopsis

A bronc rider in denial about his fading rodeo career battles against brain injury and a sudden blizzard while reflecting on how it became so difficult to achieve his dreams.

Cast

Wyatt Russell
Wyatt Russell
True Brandywine
Auden Thornton
Ali
Dennis Quaid
Dennis Quaid
George Brandywine
Mary McDonnell
Mary McDonnell
Kathy Brandywine
Johnny Berchtold
Caleb Brandywine
Tom Skerritt
Tom Skerritt
Cliff
Austin Amelio
Austin Amelio
Nervous Cowboy
Alet Taylor
Rose
Matt Flanders
Dr. Moss
Jackie Vetter
Maria
Writer Carlyle Eubank
Composer John Hancock
Cast and Crew

Film details

Country USA / Luxembourg / South Africa
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2025
Online premiere 6 May 2025
World premiere 6 May 2025
Release date
10 June 2025 Denmark 11
10 June 2025 Spain 12
Production Hercules Film Fund, Slow Burn, Wild West Picture Show Productions
Also known as
Broke, Amoché, Empezar de nuevo, Frânt, Il rodeo dell'anima, Megtörve, Na dně, Perişan, Uma Escolha pela Vida, W potrzasku, Зломлений, Сломленный, ブローク　心が壊れたとき, 孤馳無歸, 孤騎求生, מרושש, 孤骑求生, Zlomený

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
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Best Films of 2025 
Updated 14 November 2025
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