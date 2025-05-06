Film details
Country
USA / Luxembourg / South Africa
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2025
Online premiere
6 May 2025
World premiere
6 May 2025
Release date
|10 June 2025
|Denmark
|
|11
|10 June 2025
|Spain
|
|12
Production
Hercules Film Fund, Slow Burn, Wild West Picture Show Productions
Also known as
Broke, Amoché, Empezar de nuevo, Frânt, Il rodeo dell'anima, Megtörve, Na dně, Perişan, Uma Escolha pela Vida, W potrzasku, Зломлений, Сломленный, ブローク 心が壊れたとき, 孤馳無歸, 孤騎求生, מרושש, 孤骑求生, Zlomený