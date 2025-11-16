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Poster of Montana Mavericks
6.8
Kinoafisha Films Montana Mavericks
6.8

Montana Mavericks

, 2025
Montana Mavericks
USA, Canada / Drama, Romantic / 18+
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Poster of Montana Mavericks
6.8
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Cast

Katherine McNamara
Katherine McNamara
Heather
Dennis Andres
Dennis Andres
Cliff
Kaya Coleman
Jess
Linda Kee
Emily
Devon Weigel
Linda
Kaylee Sapieha
Olivia
Ella Reece
Lana
Sarah Meghan Marie Correll
City Pedestrian
Gabriel Richardson
Wade Picket
Omatta Udalor
Self - Angry receptionist
Director Annie Bradley
Writer Wendy Litner, Shelley Scarrow
Composer Mitch Lee
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2025
Online premiere 16 November 2025
World premiere 16 November 2025
Budget 2,754,398 CAD
Production Bell Media, Centinel Media, Fremantle
Also known as
Montana Mavericks, Buntovnici iz Montane, Nesputane u Montani

Film rating

6.8
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Updated 1 November 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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