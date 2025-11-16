Cast
Sarah Meghan Marie Correll
City Pedestrian
Gabriel Richardson
Wade Picket
Omatta Udalor
Self - Angry receptionist
Cast and Crew
Director
Annie Bradley
Writer
Wendy Litner, Shelley Scarrow
Composer
Mitch Lee
Film details
Country
USA / Canada
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2025
Online premiere
16 November 2025
World premiere
16 November 2025
Budget
2,754,398 CAD
Production
Bell Media, Centinel Media, Fremantle
Also known as
Montana Mavericks, Buntovnici iz Montane, Nesputane u Montani