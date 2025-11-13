Menu
Kinoafisha Films Jujutsu Kaisen: Execution

Jujutsu Kaisen: Execution

Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei 18+
Synopsis

A veil abruptly descends over the busy Shibuya area amid the bustling Halloween crowds, trapping countless civilians inside. Satoru Gojo, the strongest jujutsu sorcerer, steps into the chaos. But lying in wait are curse users and spirits scheming to seal him away. Yuji Itadori, accompanied by his classmates and other top-tier jujutsu sorcerers, enters the fray in an unprecedented clash of curses — the Shibuya Incident. In the aftermath, ten colonies across Japan are transformed into dens of curses in a plan orchestrated by Noritoshi Kamo. As the deadly Culling Game starts, Special Grade sorcerer Yuta Okkotsu is assigned to carry out Yuji's execution for his perceived crimes. A compilation movie of Shibuya Incident including the first two episodes of the Culling Games arc.
Country Japan
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2025
World premiere 13 November 2025
Release date
13 December 2025 Russia
28 November 2025 Bulgaria
20 November 2025 Croatia 15
27 November 2025 Czechia
4 December 2025 Georgia PG-13
20 November 2025 Iceland Unrated
4 December 2025 Kazakhstan 16+
4 December 2025 Kyrgyzstan 16+
21 November 2025 Latvia N12
27 November 2025 Lithuania N13
11 December 2025 Moldova N 16
20 November 2025 Montenegro o.A.
12 December 2025 Poland
28 November 2025 Romania
20 November 2025 Serbia o.A.
13 November 2025 UAE 18TC
4 December 2025 Uzbekistan
Worldwide Gross $41,527,937
Production Mainichi Broadcasting System (MBS), Mappa, Shueisha
Also known as
Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei, Jujutsu Kaisen: Execution, Jujutsu Kaisen: Ejecución, Jujutsu Kaisen: Execução, Chú Thuật Hồi Chiến: Biến Cố Shibuya × Tử Diệt Hồi Du, Jujutsu Kaisen Ejecucion, Jujutsu Kaisen Execution, Jujutsu Kaisen: Eksekūcija, JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, Jujutsu Kaisen: Exécution, Jujutsu Kaisen: Execution - Der Shibuya-Vorfall & Die Metzel-Spiele, Jujutsu Kaisen: Pogubljenje, Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident X the Culling Game, Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident X the Culling Game Advance Screening - The Movie, Магическая битва: Казнь, Магічна Битва: Розправа. Шібуйський Інцидент Х Початок Гри На Вибування, 劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」, 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變x死滅迴游 先行上映
Director
Shouta Goshozono
Cast
Junya Enoki
Junya Enoki
Subaru Kimura
Subaru Kimura
Yuichi Nakamura
Yuichi Nakamura
Daisuke Namikawa
Daisuke Namikawa
Megumi Ogata
Megumi Ogata
