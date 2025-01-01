Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Money Movers
1 poster
Kinoafisha Films Money Movers

Money Movers

Money Movers 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A group of crooks plan a heist to steal twenty million dollars from a Security Firm counting house.
Country Australia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1978
Budget 550,000 AUD
Production The South Australian Film Corporation, New South Wales Film Corporation
Also known as
Money Movers, Asalto al camión blindado, Asalto al furgón blindado, Asalto blindado, Die Geldhaie, Gia 20.000.000 dollaria, L'attaque du fourgon blindé, Miljonstöten, Miljoonakeikka, Money movers - L'attaque du fourgon blindé, Moneymovers, Nenavaden rop, Pengetransporten plyndres, Pénzszálítók, Squadra speciale 44 magnum (La morte fa l'appello), The Money Movers, Развозчики денег
Director
Bruce Beresford
Cast
Terence Donovan
Tony Bonner
Ed Devereaux
Bud Tingwell
Candy Raymond
Cast and Crew

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more