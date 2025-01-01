A group of crooks plan a heist to steal twenty million dollars from a Security Firm counting house.
CountryAustralia
Runtime1 hour 32 minutes
Production year1978
Budget550,000 AUD
ProductionThe South Australian Film Corporation, New South Wales Film Corporation
Also known as
Money Movers, Asalto al camión blindado, Asalto al furgón blindado, Asalto blindado, Die Geldhaie, Gia 20.000.000 dollaria, L'attaque du fourgon blindé, Miljonstöten, Miljoonakeikka, Money movers - L'attaque du fourgon blindé, Moneymovers, Nenavaden rop, Pengetransporten plyndres, Pénzszálítók, Squadra speciale 44 magnum (La morte fa l'appello), The Money Movers, Развозчики денег