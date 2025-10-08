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Poster of Mother
6.1
Mother - trailer
Kinoafisha Films Mother
6.1

Mother

, 2025
Mother
North Macedonia, Sweden, Belgium, Denmark / Drama / 18+
Trailers
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Mother - trailer
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Cast

Noomi Rapace
Noomi Rapace
Sylvia Hoeks
Sylvia Hoeks
Nikola Ristanovski
Ekin Corapci
Marijke Pinoy
Labina Mitevska
Director Teona Strugar Mitevska
Writer Goce Smilevski, Teona Strugar Mitevska, Elma Tataragic
Composer Magali Gruselle, Flemming Nordkrog
Cast and Crew

Film details

Country North Macedonia / Sweden / Belgium / Denmark
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2025
World premiere 8 October 2025
Release date
29 March 2026 Bulgaria
8 October 2025 Czechia
4 December 2025 Montenegro o.A.
4 December 2025 Serbia o.A.
Worldwide Gross $124,704
Production Entre Chien et Loup, Film i Väst, Frau Film
Also known as
Mother, Matka, Teresa, Ein Leben zwischen Licht und Schatten, Mati, Rahibe Teresa, Teresa - Ein Leben zwischen Licht und Schatten, Teresa - La Madre Degli Ultimi, Μητέρα

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 

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