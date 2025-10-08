Cast
Cast and Crew
Composer
Magali Gruselle, Flemming Nordkrog
Film details
Country
North Macedonia / Sweden / Belgium / Denmark
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2025
World premiere
8 October 2025
Release date
|29 March 2026
|Bulgaria
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|8 October 2025
|Czechia
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|4 December 2025
|Montenegro
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|o.A.
|4 December 2025
|Serbia
|
|o.A.
Worldwide Gross
$124,704
Production
Entre Chien et Loup, Film i Väst, Frau Film
Also known as
Mother, Matka, Teresa, Ein Leben zwischen Licht und Schatten, Mati, Rahibe Teresa, Teresa - Ein Leben zwischen Licht und Schatten, Teresa - La Madre Degli Ultimi, Μητέρα