Poster of Friz & Wersow
1 poster
Friz & Wersow

Friz & Wersow. Milosc w czasach online
Synopsis

Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci – międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Film „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret „power couple”, historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.
Country Poland
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2025
World premiere 3 October 2025
Release date
3 October 2025 Poland
Production Cinema Craft, Laniakea Pictures
Also known as
Friz & Wersow. Milosc w czasach online, Friz & Wersow. Miłość w czasach online
Director
Krystian Kuczkowski
0.0
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
