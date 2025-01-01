Menu
Poster of Sissi: The Fateful Years of an Empress
1 poster
Kinoafisha Films Sissi: The Fateful Years of an Empress

Sissi: The Fateful Years of an Empress

Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin 18+
Synopsis

After a wonderful time in Hungary Sissi falls extremely ill and must retreat to a Mediterranean climate to rest. The young empress’ mother takes her from Austria to recover in Madeira.
Country Austria
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1957
Production Erma-Film
Also known as
Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin, Sissi: The Fateful Years of an Empress, Sissi face à son destin, Sissi y su destino, Destino di una imperatrice, El destí de Sissí, El destino de Sissi, Sissi, Sissi - älskad kejsarinna, Sissi - Destino di un'Imperatrice, Sissi - Il destino di un'imperatrice, Sissi - keisarinnan kohtalonvuodet, Sissi - kohtalon vuodet, Sissi - Losy cesarzowej, Sissi - Sorsdöntő évek, Sissi - The Fateful Years, Sissi - Usodna leta cesarice, Sissi e o Destino, Sissi e Seu Destino, Sissi paa Tronen, Sissi, císařovnina osudová léta, Sissi, de woelige jaren, Sissi, Keizerin en moeder, Sissi: Osudová léta císařovny, Sissi: Osudové roky cisárovnej, Sissin kohtalonvuodet, Σίσυ, η πονεμένη αυτοκράτειρα, Τα μοιραία χρόνια της Σίσυ, Сиси: Съдбовните години, Сиси: Съдбовните години на една императрица, Сисси: Трудные годы императрицы, Сіссі - доленосні роки імператриці, エリザベート3 運命の歳月, 茜茜公主3：皇后的命运
Director
Ernst Marischka
Cast
Romy Schneider
Romy Schneider
Karlheinz Böhm
Magda Schneider
Gustav Knut
Uta Franz
Cast and Crew

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
