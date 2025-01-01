After a volcanic eruption causes floods, members of the moomin family find refuge inside a floating theater.
CountryAustria / Finland / Poland
Runtime1 hour 28 minutes
Production year2008
Budget€3,500,000
Worldwide Gross$626,733
ProductionOy Filmkompaniet Alpha Ab, Film Polski, Studio Se-Ma-For
Also known as
Muumi ja vaarallinen juhannus, Moomin and Midsummer Madness, Die Mumins - Verrückte Sommertage im Mumintal, Lato Muminków, Moomin et la Folle Aventure de l'été, Moomins Loucuras de Verão, Mumin és a szentivánéji rémálom, Mumintrollens farliga midsommar, Mumitroldene - Farlig midsommer, Mummitrollets farlige midtsommer, Muumide ohtlik jaanipäev, 劇場版ムーミン パペット・アニメーション ムーミン谷の夏まつり