Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Moomin and Midsummer Madness
1 poster
Kinoafisha Films Moomin and Midsummer Madness

Moomin and Midsummer Madness

Muumi ja vaarallinen juhannus 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

After a volcanic eruption causes floods, members of the moomin family find refuge inside a floating theater.
Country Austria / Finland / Poland
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2008
Budget €3,500,000
Worldwide Gross $626,733
Production Oy Filmkompaniet Alpha Ab, Film Polski, Studio Se-Ma-For
Also known as
Muumi ja vaarallinen juhannus, Moomin and Midsummer Madness, Die Mumins - Verrückte Sommertage im Mumintal, Lato Muminków, Moomin et la Folle Aventure de l'été, Moomins Loucuras de Verão, Mumin és a szentivánéji rémálom, Mumintrollens farliga midsommar, Mumitroldene - Farlig midsommer, Mummitrollets farlige midtsommer, Muumide ohtlik jaanipäev, 劇場版ムーミン　パペット・アニメーション　ムーミン谷の夏まつり
Director
Maria Lindberg
Cast
Richard Dumont
Mark Camacho
Kathleen Fee
Tod Fennell
Tod Fennell
Holly Gauthier-Frankel
Cast and Crew

Cartoon rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
No reviews
Write review
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more