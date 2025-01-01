A hugely successful DA goes into private practice after sending a man to the chair -- only to find out later he was innocent. Now the drunken attorney only seems to represent criminals and low lifes.
CountryUSA
Runtime1 hour 28 minutes
Production year1955
ProductionWarner Bros.
Also known as
Illegal, Schakale der Unterwelt, Ilegal, Chacales del bajo mundo, Illegaal, Illégal, Kanunsuz yol, Le témoin à abattre, Mord på fel person, Nevino osuđen, Nevino osudjen, Nielegalnie, O Grande Erro, O paranomos, Spion voor de onderwereld, Statsadvokaten, Syytön mies murhattu, Trágica Fatalidade, Voi assassini, Ο παράνομος, Беззаконие, Противозаконно, 法に叛く男