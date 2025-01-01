Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Illegal
1 poster
Kinoafisha Films Illegal

Illegal

Illegal 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A hugely successful DA goes into private practice after sending a man to the chair -- only to find out later he was innocent. Now the drunken attorney only seems to represent criminals and low lifes.
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1955
Production Warner Bros.
Also known as
Illegal, Schakale der Unterwelt, Ilegal, Chacales del bajo mundo, Illegaal, Illégal, Kanunsuz yol, Le témoin à abattre, Mord på fel person, Nevino osuđen, Nevino osudjen, Nielegalnie, O Grande Erro, O paranomos, Spion voor de onderwereld, Statsadvokaten, Syytön mies murhattu, Trágica Fatalidade, Voi assassini, Ο παράνομος, Беззаконие, Противозаконно, 法に叛く男
Director
Lewis Allen
Cast
Edward G. Robinson
Edward G. Robinson
Nina Foch
Hugh Marlowe
Jayne Mansfield
Albert Dekker
Cast and Crew

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more