War of the Worlds
Synopsis

Will Radford is a top analyst for Homeland Security who tracks potential threats through a mass surveillance program, until one day an attack by an unknown entity leads him to question whether the government is hiding something from him... and from the rest of the world.
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2025
Production Universal Pictures, Bazelevs Entertainment, Patrick Aiello Productions
Also known as
War of the Worlds, Fighting of Us, La guerra de los mundos, Vojna svetov, Bitka svjetova, Boj světů, Boj z nami, Dünyalar Savaşı, Guerra dos Mundos, Klodenes kamp, Klodernes kamp, Krieg der Welten, La guerra dei mondi, La Guerre des Mondes, Lufta e Botëve, Lutando de nós, Maailmojen sota, Rat svjetova, Războiul Universurilor, Válka světů, Världarnas krig, Világok harca, Wojna światów, Μάχη των συμπάντων, Ο πόλεμος των κόσμων, Битката на световете, Бізбен күресу, Борба светова, Війна світів, Война миров, Война на световете, Рат светова, ग्रहों का महायुद्ध, हमारी लड़ाई, ウォー・オブ・ザ・ワールド, 世界大戰, 宇宙戦争, 強戰世界, 強戰宇宙
Director
Rich Lee
Cast
Ice Cube
Eva Longoria
Iman Benson
Henry Hunter Hall
Devon Bostick
Cast and Crew

Film rating

3.0
Rate 10 votes
2.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
