Trainwreck: Mayor of Mayhem

Trainwreck: Mayor of Mayhem
Synopsis

Rob Ford scandalized Canadian politics as the brash yet beloved mayor of Toronto — until an infamous video of him smoking crack sparked his downfall.
Country USA
Runtime 49 minutes
Production year 2025
Production BBH Entertainment, RAW
Also known as
Trainwreck: Mayor of Mayhem, Fiasco total: El alcalde del caos, Chaos d'anthologie: Un maire en roue libre, Desastre Total: Prefeito do Caos, Katastrofalt: Borgermesteren av kaos, Mayor of Mayhem, Teljes káosz: Botrányos polgármester, Totalna katastrofa: Burmistrz imprezowicz, Trainwreck: Chaos-Bürgermeister, Trainwreck: il sindaco del caos, 全面失控：恶搞市长, 全面失控：惡搞市長
Director
Shianne Brown
6.2
6.2 IMDb
